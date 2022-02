Külföld :: 2022. február 25. 19:39 ::

Az Európa Tanács felfüggesztette Oroszország képviseleti jogát az intézményeiben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága a Tanács alapokmányával összhangban úgy határozott, hogy az Ukrajna elleni hadművelete miatt azonnali hatállyal felfüggeszti Oroszország képviseleti jogát a Miniszteri Bizottságban és a Tanács Parlamenti Közgyűlésében - közölte a strassburgi székhelyű Európa Tanács pénteken.

A 47 tagot számláló szervezet közleménye kiemelte: a felfüggesztés nem végleges, hanem ideiglenes intézkedés, nyitva hagyva a kommunikációs csatornákat.

Közölték: az elfogadott határozat azt jelenti, hogy Oroszország továbbra is tagja marad az Európa Tanácsnak, és részes fele marad az Európa Tanács vonatkozó egyezményeinek, köztük az Emberi Jogok Európai Egyezményének. Az Emberi Jogok Európai Bíróságába Oroszország részéről delegált bíró is a bíróság tagja marad, és az Oroszországgal szemben benyújtott kérelmeket továbbra is az emberi jogi bíróság vizsgálja és hoz döntést az ügyekben - tették hozzá.

Emlékeztettek: az Európa Tanács 47 tagállamának képviselőit tömörítő Miniszteri Bizottság csütörtökön tartott rendkívüli ülésén a leghatározottabban elítélte Oroszország Ukrajna elleni, nemzetközi jogot sértő fegyveres támadását, és azt, hogy függetlenként ismerte el Donyeck és Luhanszk ukrán megyéket. Továbbá felszólította Moszkvát, hogy haladéktalanul és feltétel nélkül hagyjon fel katonai műveleteivel Ukrajnában.

(MTI)