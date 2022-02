Külföld :: 2022. február 28. 14:48 ::

A Volvo leállítja az oroszországi gyártást és értékesítést

A svéd Volvo haszongépjármű-gyártó az ukrajnai konfliktus miatt ideiglenesen felfüggesztette az oroszországi kalugai gyárában a termelést és az oroszországi értékesítést - tájékoztatta a cég szóvivője hétfőn a német dpa hírügynökséget.

"A döntés azonnal hatályba lép, és további értesítésig érvényes" - közölte a szóvivő.

A Moszkvától délre található gyár 700 embert foglalkoztat. Oroszországban további 600 alkalmazott foglalkozik értékesítéssel, karbantartással és javítással. A Volvo szóvivője szerint az oroszországi és ukrajnai eladások összesen a csoport teljes nettó értékesítésének 3,5 százalékát teszik ki.

A haszongépjárművek gyártója tavaly az általános chiphiány ellenére is növelte eladásait és nyereségét. A félvezetők és más alkatrészek globális ellátása azonban továbbra is gondot okoz a csoportnak, és termelésleállásokat is okoz. A Volvo többek között a Daimler Truck és a Volkswagen leányvállalatával, a Tratonnal áll versenyben a világpiacon.

(MTI)