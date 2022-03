Külföld :: 2022. március 1. 20:10 ::

Belga miniszterelnök: Ukrajna az európai család része, de az EU-csatlakozás hosszú idő

Ukrajna az európai család része, de egy ország csatlakozása az Európai Unióhoz az elvárt reformok okán hosszú időt igénylő folyamat - nyilatkozta keddi sajtótájékoztatóján Alexander de Croo belga szövetségi miniszterelnök.

A Le Soir című napilap tudósítása szerint a belga kormányfő úgy fogalmazott: "meg kell fognunk Ukrajna kinyújtott kezét, de ha gyorsan akarjuk ezt, akkor a partnerség másik formáját kell megtalálnunk". Hozzátette: reméli, hogy a háború minél hamarabb véget ér, és elkezdhető lesz az együttműködés Ukrajnával a célkitűzések alapján.

Jelenleg Ukrajna a Keleti Partnerség keretében működik együtt az Európai Unióval, nem tagjelölt ország. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn, az azonnali uniós tagságra vonatkozó kérelmet írt alá, új, különleges eljárás lefolytatására szólítva fel.

A The Brussels Times című lap a sajtóértekezleten elhangzottakból azt emelte ki, hogy De Croo dicsérte Európa egységét és gyors reagálását az ukrajnai orosz invázióra, de arra is figyelmeztetett, hogy a háború következményei Belgiumban is érezhetőek lesznek.

"Őszintének kell lennünk ezzel kapcsolatban: a háború instabilitáshoz vezet. Ezt meg fogjuk érezni" - fogalmazott a kormányfő.

Mint mondta, a belga kormány sürgeti az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő olyan intézkedéscsomagot, amely a lehető legnagyobb mértékben tompítja a negatív gazdasági hatásokat.

De Croo szerint lehetetlen megjósolni, hogyan alakul a helyzet a következő hetekben, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Európa számíthat a világ más részeinek segítségére is. "Jó partnereink vannak szerte a világon, például az Egyesült Államok, Kanada és Svájc is csatlakozott az európai egységhez" - mondta. "Ez a kollektív válasz a legjobb garancia a biztonságunkra" -fogalmazott.

A belga kormányfő arról is tájékoztatott, hogy mintegy 290 belga állampolgár tartózkodik jelenleg Ukrajnában, kollektív hazatelepítésük - a légtérzár miatt - egyelőre nem lehetséges.

(MTI)