Elítélték Nicaragua "örökös" elnökének két ellenfelét

Egy volt nicaraguai elnökjelöltet és testvérét több pénzügyi bűncselekményben is bűnösnek találták pénteken késő este - közölték rokonaik a Reuters hírügynökséggel.

Cristiana Chamorro 2021 júniusában történt letartóztatásakor a jelenlegi elnök, Daniel Ortega előtt állt az elnökválasztási felméréseken. Testvére, Pedro Joaquin Chamorro Barrios volt parlamenti képviselő pedig az államfő, az Ortega kormány nyílt kritikusa volt letartóztatásáig. Őrizetbe vételét az Egyesült Államok és nemzetközi emberi jogi csoportok politikai indíttatásúnak ítélték.

Mindketten Violeta Barrios de Chamorro volt elnök gyermekei, aki az 1990-es választásokon legyőzte Ortegát, és ezzel véget vetett Ortega első mandátumának. Daniel Ortega 2007-ben ismét hivatalba lépett, és tavaly negyedszer is újraválasztották, miután számos ellenfelét bebörtönözték.

Cristiana Chamorrót bűnösnek találták pénzmosásban, amit a vád szerint az általa vezetett szabad véleménynyilvánítással foglalkozó szervezeten keresztül végzett. A szervezetet, a Violeta Barrios de Chamorro Alapítványt (FVBCH) tavaly év elején feloszlatták, miután az országban nonprofit tevékenységet korlátozó törvényeket fogadtak el.

Az ügyészek szerint Chamorro a szervezeten keresztül külföldről kapott pénzt managuai "kormány destabilizálására".

Őt és testvérét is elítélték visszaélésszerű gazdálkodásért, valamint pénzeszközök hűtlen kezeléséért és visszatartásáért. Az ügyészek 13 év börtönbüntetést kérnek Cristiana Chamorróra, amelyet házi őrizetben tölthet le. Az alapítvány három korábbi alkalmazottját is elítélték. Pedro Joaquin akár hét év börtönbüntetést is kaphat.

Cristiana Chamorro és testvére ügyvédjei cáfolták a vádakat.

"Testvéreim, Pedro Joaquin és Cristiana Chamorro abban a néhány percben, amíg beszélhettek, ártatlanságukat hirdették" - írta testvérük, Carlos Chamorro az ítélethirdetés után egy Twitter-üzenetben.

Cristiana Chamorrót ugyanazon a héten tartóztatták le, mint hét másik potenciális politikai riválisát. A baloldali Ortega, egykori gerillaparancsnok összesen 46 ellenfelét börtönözték be a tavalyi választások során.

A hét elején Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa sürgette Ortegát, hogy állítsa helyre és teremtsen egy "hiteles, tisztességes és átlátható választási folyamatot" a közép-amerikai országban még az idén esedékes önkormányzati választások előtt.

(MTI)