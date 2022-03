Külföld :: 2022. március 15. 06:47 ::

Növeli az elektromos járművek gyártását, és 2035-re "teljesen emisszió-semlegessé" teszi működését a Ford

Növeli az elektromos autók gyártását, bővíti a modellpalettát, és 2035-re teljesen emisszió-semlegessé teszi európai működését a Ford, valamint akkumulátorgyárakat épít Törökországban és a németországi Kölnben - jelentette be a hétfői online sajtótájékoztatón Stuart Rowley, a Ford of Europe elnöke.

Elmondta, hogy a Ford 2024-ig három új elektromos személyautót és négy új elektromos haszongépjárművet vezet be Európában; 2026-ig több mint 600 ezer elektromos járművet kíván értékesíteni a régióban 2023-ra 6 százalékos EBIT-arányos nyereség mellett. A globális cél 2026-ig évente több mint 2 millió elektromos jármű gyártása és 10 százalékos korrigált EBIT-arányos nyereség elérése.

Bejelentette továbbá, hogy a németországi Kölnben 2 milliárd dolláros beruházással hat év alatt várhatóan 1,2 millió elektromos járművet terveznek gyártani. A Ford Európa egyik legnagyobb haszongépjármű-akkumulátorgyártó üzemét építi fel Törökországban, és növeli az elektromos autók gyártását a romániai gyárában, amelynek az irányítása a török Ford Otosan JV tulajdonába kerül át.

A Ford 2035-re szén-dioxid-semlegességet tervez elérni összes járműértékesítés tevékenysége, az európai létesítmények üzemeltetése, logisztikai tevékenysége, valamint és beszállítói teljes emissziós "lábnyoma" terén.

2023-tól a Ford egy teljesen új elektromos személyautó, egy középkategóriás crossover gyártását kezdi meg Kölnben, és 2024-ben egy második elektromos járművel bővül a kölni gyártás. Emellett a Ford Európában legkelendőbb személyautója, a Ford Puma 2024-től a romániai Craiovában gyártott elektromos változatban is elérhető lesz.

Európa legkelendőbb haszongépjármű-márkája, a Ford ikonikus Transit-családja négy új elektromos járművel bővül: a vadonatúj Transit Custom egytonnás furgonnal és a Tourneo Custom többcélú járművel 2023-ban, valamint a kisebb, következő generációs Transit Courier furgonnal és a Tourneo Courier többcélú járművel 2024-ben.

A Ford kölni villamosítási központjának első sorozatgyártású, tisztán elektromos meghajtású személyautója egy ötüléses, közepes méretű crossover lesz. 2021-ben a sportos haszonjárművek és crossoverek a kontinensen eladott összes Ford személyautó 58 százalékát tették ki, ami közel 20 százalékpontos növekedést jelent 2020-hoz képest. A tisztán elektromos crossovert és annak nevét 2022 folyamán mutatják be, a gyártás 2023-ban kezdődik meg. A kölni villamosítási központ második, teljesen elektromos személygépkocsijával - egy sportos crossoverrel - az üzem elektromos járműgyártása hat év alatt 1,2 millió járműre emelkedik. A Kölnben készülő új elektromos személygépkocsikba történő beruházás várhatóan 2 milliárd dollár lesz. A beruházás magában foglal egy új akkumulátor-összeszerelő üzemet is, amely a tervek szerint 2024-ben kezdi meg működését.

A Ford ambiciózus járművekkel kapcsolatos villamosítási terveinek támogatása érdekében a Ford, az SK On Co., Ltd. és a Koç Holding nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá egy új, az iparában élvonalbelinek szánt törökországi közös vállalat létrehozásáról. A végleges megállapodás megkötésétől függően a három partner az európai tágabb régió egyik legnagyobb EV akkumulátorgyárát tervezi létrehozni. Az üzem Ankara közelében épül fel, és NMC-cellákat fog gyártani, amelyeket akkumulátor-modulokba szerelnek majd össze. A tervek szerint a termelés már az évtized közepén megkezdődik, az éves kapacitás pedig valószínűleg 30-45 gigawattóra között lesz.

A Ford romániai Craiován található gyártóüzeme pedig jelentős szerepet fog játszani az elektromos és haszongépjárművek európai gyártásának a növelésében. Ennek érdekében a Ford Otosan átveszi a craiovai üzem és a gyártási tevékenység tulajdonjogát, a hatósági jóváhagyás függvényében. A Ford Otosan, a Ford Motor Company és a Koç Holding közös vállalata a globális autóipar egyik legrégebben működő és legsikeresebb vegyesvállalata. "A Ford Craiova ma már egy erős sikertörténet, és hiszünk abban, hogy a Ford Otosan tapasztalatával és szakértelmével a villamosítás és a haszongépjárművek terén még magasabb szintre juthat" - mondta Rowley.

(MTI)