Külföld :: 2022. március 24. 06:46 ::

Az EU támogatási csomagot javasol a háború által leginkább sújtott európai termelők támogatására

A globális élelmezésbiztonság érdekében az Európai Bizottság 500 millió eurós (mintegy 200 milliárd forint) támogatási csomagot javasol az ukrajnai háború következményei által leginkább sújtott európai mezőgazdasági termelők támogatására - tájékoztatott a brüsszeli testület.

Az uniós bizottság közölte: a rövid és középtávú intézkedéseket tartalmazó javaslatot az emelkedő élelmiszer- és energiaárakra és a megnövekedett költségekre tekintettel terjesztette elő.

Kiemelték: az unión belüli élelmiszer-ellátás jelenleg nincs veszélyben, mivel a kontinens számos mezőgazdasági termék esetében nagyrészt önellátó. Mezőgazdasági ágazata azonban egyes termékek - például a takarmányfehérje - esetében nettó importőr. Ez a sebezhetőség az úgynevezett inputanyagok - például a műtrágya és a fosszilis energiahordozók - megugrott költségeivel párosulva termelési kihívásokkal szembesíti a mezőgazdasági termelőket, és az élelmiszerárak emelkedésével fenyeget.

Elmondták, az 500 millió eurós támogatási csomag lehetővé teszi majd, hogy a tagállamok pénzügyi támogatást nyújtsanak a mezőgazdasági termelőknek, amivel hozzájárulhatnak a globális élelmezésbiztonsághoz, illetve kezelhetik a megnövekedett költségekből és a kereskedelmi korlátozásokból eredő piaci zavarokat.

Az intézkedések közé tartozik, hogy október 16-tól növekednek azok az előlegek, melyekben a mezőgazdasági termelők közvetlen kifizetések, valamint a területalapú és az állattartással kapcsolatos vidékfejlesztési intézkedések keretében részesülnek. A bizottság piaci védőháló-intézkedéseket vezet be a sertéshúspiac támogatására, valamint engedélyezi a parlagon lévő területek megművelését és azokon élelmiszer- és takarmánycélú növények termesztését. Annak érdekében, hogy az élelmiszer megfizethetőbb legyen, a tagállamok csökkentett áfakulcsokat alkalmazhatnak, ezzel is ösztönözve a gazdasági szereplőket a kiskereskedelmi árak visszafogására. A tagállamok uniós forrásokból is lehívhatnak forrásokat - tették hozzá.

Az uniós bizottság javaslatot tett továbbá egy új és független ideiglenes válságkeretre, mely a mezőgazdasági termelőkre, a műtrágyagyártókra és a halászati ágazatra egyaránt érvényes lesz. A válságkeret révén állami támogatásban részesülhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiket a költségek jelentős emelkedése súlyosan érint - közölték.

Tájékoztattak továbbá, hogy az EU rövid és középtávú élelmezésbiztonsági stratégia kidolgozásában és végrehajtásában támogatja Ukrajnát, valamint 330 millió eurós uniós szükséghelyzeti támogatási programot hozott létre, ami hozzá fog járulni az alapvető áruk és szolgáltatások elérhetőségéhez, valamint a lakosság védelméhez Ukrajnában.

(MTI)