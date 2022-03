Külföld :: 2022. március 31. 08:14 ::

Trump arra biztatja Putyint, hozza nyilvánosságra a kompromittáló információkat Biden fiáról

Hozzon nyilvánosságra potenciálisan kompromittáló információkat Joe Biden jelenlegi amerikai elnök fiáról, Hunter Bidenről! - sürgette Vlagyimir Putyin orosz elnököt egy kábeltelevíziónak adott interjújában Donald Trump volt amerikai elnök.

Trump az amerikai sajtóban széles körben idézett interjúban azt állította, hogy a moszkvai polgármester 3,5 millió dollárt adott Hunter Bidennek és a családjának. "Ez sok pénz, (a feleség) 3,5 millió dollárt adott neki (Biden fiának). Nos, szerintem Putyin ismerheti a választ erre. Úgy gondolom, ezt nyilvánosságra kellene hoznia. S azt is gondolom, hogy nekünk ismernünk kell ezt a választ" - fogalmazott az Egyesült Államok előző elnöke.

Hozzátette: szerinte Putyin "most nagyon is akarná, hogy nyilvánosságra hozza a választ".

Donald Trump már korábban, a 2020-as választási kampányának idején is többször utalt rá, és a Bidennel akkor folytatott elnökjelölti vitában is felhozta, hogy információi szerint Joe Biden fia jelentős összegeket kapott az akkori moszkvai polgármester feleségétől, akivel közös céget alapított. Hunter Biden egyik ügyvédje többször is tagadta ezt az információt, leszögezve, hogy ügyfele nem volt társalapítója a Rosemont Seneca Thornton befektetési cégnek, nem is volt benne érdekeltsége, ezért nem is kaphatott 3,5 millió dollárt Moszkvából.

Kate Bedingfield, a Fehér Ház kommunikációs igazgatója szerdán kárhoztatta Trumpot az interjúban elhangzott, Bidenre vonatkozó részekért."Milyen amerikai ember az, még akkor is, ha volt elnök, aki azt gondolja, hogy most van itt az ideje Vlagyimir Putyinnal tárgyalni erről? Csakis egy ilyen ember van, és az Trump" - mondta Bedingfield.

A CBS televízió emlékeztetett arra, hogy Trump - és republikánus politikusok egész sora - többször is felvetette, hogy Hunter Bidennek Ukrajnában és Kelet-Európában akkor voltak jövedelmező üzletei, amikor apja, Joe Biden az Obama-kormányzat alelnöke volt.

(MTI)