Külföld :: 2022. április 5. 07:35 ::

A Zelenszkij-turné az ENSZ BT-be érkezik

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT) készül felszólalni a testület keddi ülésén. Ezt az ukrán elnök jelentette be keddre virradóra közzétett videóüzenetében.



Kijelentette: Kijev érdekében áll, hogy a lehető legnyitottabb vizsgálatot folytassák le az ukrajnai konfliktus során meggyilkolt civilek ügyében.

Felidézte, hogy a Kijevtől mintegy 30 kilométerre északnyugatra fekvő Bucsában legalább háromszáz polgári személy holttestét találták meg az orosz csapatok elvonulását követően. Hozzátette, hogy szerinte Borodjanka és más településeken még több lehet a halálos áldozatok száma. Kijev az orosz katonákat vádolja az atrocitás elkövetésével, Moszkva ugyanakkor megrendezett provokációról beszél.

"Szeretném hangsúlyozni, hogy a legátfogóbb és legátláthatóbb vizsgálatban vagyunk érdekeltek, amelynek eredményeit magyarázattal közzéteszik az egész nemzetközi közösség számára" - mondta Zelenszkij.

Hangsúlyozta, hogy a bűncselekmények kivizsgálása érdekében egyebek között az Európai Unióval és a hágai Nemzetközi Büntetőbírósággal is együttműködnek az ukrán hatóságok. "El fog jönni az idő, amikor minden orosz meg fogja tudni a teljes igazságot arról, hogy közülük ki gyilkolt meg ukrán polgárokat, ki adott erre parancsot, s ki hunyta be szemét a gyilkosságok elkövetésénél". Felszólította egyben a világ újságíróit, hogy személyesen is látogassanak a lerombolt városokba. "Mutassák meg a világnak, hogy mit tett Oroszország!" - jelentette ki.

Zelenszkij arról is beszámolt, hogy Karl Nehammer osztrák kancellár hamarosan Ukrajnába látogat.

Az ukrán elnök egyébként hétfőn este rendelettel jóváhagyta az Ukrajna biztonsági garanciáiról Oroszországgal tárgyalni hivatott küldöttség összetételét. Az új delegációt az eddigi főtárgyaló, David Arahamija fogja vezetni. Szintén továbbra is jelen lesz a csapatban Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója.

Kijev az eddigi béketárgyalásokon nyitottnak mutatkozott arra, hogy biztonsági garanciákért cserében beleegyezhet Ukrajna semleges és atomfegyvermentes státusába. A biztonsági garanciákat az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjai (Oroszország, az Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia és Kína) nyújtanák.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter keddre virradóra Twitter-üzenetében arról írt, hogy szerinte Oroszországnak nincs helye az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában. "Beszéltem António Guterres ENSZ-főtitkárral a jelen biztonsági helyzetről és a bucsai mészérlásról. Hangsúlyoztam, hogy Ukrajna minden rendelkezésre álló ENSZ mechanizmussal bizonyítékokat fog gyűjteni és felelősségre fogja vonni az orosz háborús bűnösöket. Oroszországnak nincs helye az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában" - írta.

Keddre virradóra az ukrán védelmi tárca arról számolt be, hogy az orosz csapatok további támadásokat terveznek a keleti Harkiv városa ellen. Olekszandr Motuzjanik, az ukrán védelmi minisztérium szóvivője szerint a város elfoglalását tervezik. Hozzátette, hogy Ukrajna keleti részén más térségekben is erősítést kapnak az orosz csapatok.

(MTI)