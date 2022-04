Külföld :: 2022. április 7. 14:54 ::

A német hírszerzés szerint "az orosz stratégia része lehet a civilek legyilkolása"

Nem egyedi, elszigetelt esetek, hanem az orosz katonai stratégia szerves részei lehetnek az ukrán polgári lakosságot megtizedelő vérengzések - véli a német szövetségi hírszerző szolgálat (BND) elfogott rádióüzenetek alapján a Der Spiegel csütörtöki jelentése szerint.



Bucsa április 6-án (fotó: Roman Pilipey / EPA)

A német hírmagazin beszámolója szerint a külföldi hírszerzéssel foglalkozó nemzetbiztonsági szolgálat a Kijev melletti Bucsát február végétől április elejéig megszállva tartó orosz erők olyan rádióadásait rögzítette, amelyekben civilek meggyilkolásáról volt szó. Az üzenetek egy része közvetlen kapcsolatba hozható az oroszok visszaszorítása után a településen talált holttestekkel.

Így például elfogtak egy adást, amelyben egy katona elmondja a másiknak, hogy ő és társai lelőttek egy kerékpározó embert - írta a hírportálján a Der Spiegel, rámutatva, hogy bejárta a világsajtót egy felvétel, amely éppen egy kerékpár mellett fekvő holttestet ábrázol.

Hozzátették: a BND adatai teljes mértékben cáfolják a Kreml állítását, miszerint nem az orosz csapatok felelősek a Bucsában civilek ellen elkövetett háborús bűncselekményekért. Cáfolják azokat az állításokat is, amelyek szerint nem is vérengzés, hanem színjáték zajlott, méghozzá az ukrán vezetés rendezésében.

A megdöbbentő részleteket tartalmazó felvételeket már ismertették a szövetségi parlament (Bundestag) illetékeseivel. Az anyagokból az is kiderül, hogy katonák mellett zsoldosok, például a Szíriában és egyes afrikai országokban aktív, kegyetlenkedéseiről hírhedt Wagner orosz biztonsági magánvállalkozás emberei is részt vettek a gyilkosságokban.

A BND értékelése szerint az elfogott rádióadások arra utalnak, hogy nem véletlenszerű esetekről, és nem is fékevesztett katonák kilengéseiről van szó, hanem tudatos, világos stratégiáról. A BND szerint ezt jelzi az is, hogy a katonák úgy számoltak be egymásnak az atrocitásokról, mintha a mindennapi életükről beszélnének. A véres módszer azt szolgálja, hogy a félelem, a terror legyen úrrá a polgári lakosságon, és ne legyen ellenállás a megszállókkal szemben.

A Der Spiegel szerint szerdán további, nehezen lokalizálható felvételeket is elemeztek, amelyek nagy aggodalmat keltenek, mert arra utalnak, hogy az oroszok nem csak Bucsában tizedelték meg a polgári lakosságot. Hasonló bűncselekményekre utaló jeleket tártak fel az ostromlott és nagyrészt már lerombolt dél-ukrajnai nagyváros, Mariupol térségéből is - írta a hírmagazin a BND adataira hivatkozva.

(MTI)