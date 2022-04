Külföld :: 2022. április 12. 17:36 ::

A szaúdi szuverén pénzügyi alap 2 milliárd dolláros befektetést eszközölt Trump zsidó vejének cégében

Donald Trump korábbi amerikai elnök lányának férje, Jared Kushner pénzügyi vállalata 2 milliárd dolláros befektetést kapott Szaúd-Arábia szuverén pénzügyi alapjától 2021 nyarán - jelentette az Axios hírportál kedden.

A "mérsékelt baloldali-liberális" hírportál online cikke szerint Kushner 2021 júliusában alapította az Affinity Partners nevű vállalatot, közvetlenül azután, hogy kilépett a Fehér Ház kötelékéből, ahol apósa, Donald Trump akkori amerikai elnök főtanácsadójaként dolgozott.

Azóta számos cikkben részletesen beszámoltak arról, hogy Jared Kushner személyesen utazott a Közel-Keletre, hogy befektetéseket hajtson fel, de az amerikai sajtó tudósításai szerint erőfeszítései csak vegyes eredményekkel jártak.

Katar és az Egyesült Arab Emírségek állítólag visszautasította Kushner kérését, de Szaúd-Arábia állami befektetési alapja (PIF) - amely a világ legnagyobb szuverén pénzügyi alapja - júliusban 2 milliárd dolláros befektetést eszközölt nála - jelentette a The New York Times.

A The New York Times című, baloldali-liberális napilap egy 2021. június 30-i belső dokumentumra hivatkozva arról ír, hogy a szaúdi PIF alapnak a befektetés megvalósíthatóságát vizsgáló és értékelő belső munkacsoportja kelletlen volt Kushner cégének támogatásával kapcsolatban, Trump vejének tapasztalathiányára hivatkozva.

A belső munkacsoport azt is jelezte, hogy az Affinity Partners hátterének ellenőrzésekor úgy találták, hogy a cég "minden tekintetben elégtelenül teljesít", és hogy a befektetés "közkapcsolati kockázatokat" rejt, mivel Jared Kushner Donald Trump korábbi elnöki főtanácsadója volt - fogalmaz a The New York Times cikke.

A PIF igazgatótanácsa azonban felülbírálta a belső munkacsoport álláspontját. Az igazgatótanács elnöke Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceg, a sivatagi királyság tényleges politikai vezetője, aki szoros baráti kapcsolatot épített ki Kushnerrel 2017 után.

A PIF és a Kushner család vállalkozásai nem válaszoltak az Axios írásos megkeresésére.

Jared Kushner és a szaúdi koronaherceg tegező viszonyban vannak egymással, barátságukkal és üzleti kapcsolataikkal korábban több amerikai oknyomozó riport foglalkozott, kiemelve, hogy személyes jó viszonyuknak is köszönhető, hogy Kushner sikeresen tárgyalt az Ábrahám-egyezmények megszületése, majd kiterjesztése érdekében. A szaúdi koronaherceg 2017-ben két kardot és egy tőrt ajándékozott Kushnernek 48 ezer dollár értékben a The New York Times szerint. A lap azt állítja, hogy ezért cserében Kushner megvédte a szaúdi koronaherceget Dzsamál Hasogdzsi, a The Washington Post szaúdi kolumnistája 2018-ban, az isztambuli szaúdi konzulátuson elkövetett meggyilkolása után.

A Bloomberg amerikai hírügynökség információi szerint Kushner Trump elnökségét (2017-2021) követően is szoros barátságban maradt Mohammed bin Szalmánnal, és 2022 elején tett közel-keleti látogatása során ismét találkozott is a trónörökössel Szaúd-Arábiában.

(MTI)