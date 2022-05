Külföld :: 2022. május 3. 20:50 ::

II. Erzsébet platinajubileumára újra kiadja God Save the Queen című számát a Sex Pistols

II. Erzsébet brit királynő platinajubileumára újra kiadja hírhedt God Save the Queen című számát a Sex Pistols.

A dalt eredetileg 1977-ben, a királynő ezüstjubileumára jelentette meg a brit punkbanda. A szám az Egyesült Krályságot "fasiszta rezsimhez" hasonlítja, a királynőről pedig azt állítja, "nem emberi lény" - írja a BBC hírportálja.

Akkoriban a BBC-ből és a kereskedelmi rádiókból is ki volt tiltva a dal, melynek szövege a Radio 2 vezetője, Chris McLelland szerint "undorítóan rossz ízlésre vall".

Mindezek ellenére a dal az Egyesült Királyság kislemez-slágerlistáinak második helyéig jutott, csak Rod Stewart száma, az I Don't Want To Talk About It előzte meg. Azóta is pletykálják, hogy manipulálták a sikerlistát, hogy a vitatott dal nehogy az élre kerüljön. A hivatalos listán még a címe se jelenhetett meg, hogy a királynőt meg ne sértsék vele.

Az eredetileg No Future című dalt nem a királyi család, sokkal inkább az 1970-es évek végén nehéz időket élő ország kritikája volt. A fiatalabb nemzedékeket különösen súlyosan érintette a válság.

John Lydon énekes később azt mondta: "A God Save the Queent nem azért írtuk, mert utáltuk az angol népet. Azért írtuk, mert szeretjük, és elegünk van abból, hogy rosszul bánnak vele".

Amikor 1977-ben a királynő jubileumán a Temzén úszó hajón előadták a dalt, partra szálláskor több tagjukat letartóztatták.

A banda azt reméli, sikeresebb lesz az új verzió, mint a tíz évvel ezelőtti, amelyet a gyémántjubileumra adtak ki: akkor csak a 80. helyig jutottak vele. Ennek ellenére idén újra a slágerlista ostromára készülnek azzal a több ezer vinillemezzel, amelyet a platinajubileum jövő havi ünneplése előtt dobnak piacra.

Négyezer példányon lesz a Virgin Records által 1977-ben kiadott felvétel, a B oldalon a You Did Me Wrong. További 1977 példányon az alternatív verzió lesz, mely az A@M Recordsnál jelent volna meg, ennek B oldalán a No Feeling egy korai változata lesz hallható.

Az A@M-féle változatot 1977-ben törölték, amikor a cég szakított a zenekarral a viselkedésük miatt. A kislemez mintegy 25 ezer példányát zúzták be, a fennmaradt ritkaságok egy-egy darabja ma már akár 16 ezer fontért (7,2 millió forint) kel el.

(MTI)