Romániában gyárt SkyCeptor elfogó rakétákat az amerikai Raytheon

Romániában készül SkyCeptor elfogó rakétákat gyártani a Patriot rakétavédelmi rendszert is kifejlesztő amerikai Raytheon vállalatcsoport - erről szerdán kötöttek megállapodást a Ploiestiben az Elecromecanica SA, a Romarm román védelmi ipari tröszt és a Raytheon vezetői.

Az emlékeztető aláírásánál jelen lévő Vasile Dincu román védelmi miniszter szerint a román hadsereg lesz az első, amely hozzájut a Ploiestiben gyártandó rakétákhoz, amelyeket szükség esetén "akár másnap" is bevethet, mivel ezek az olcsóbb, a "közép-kelet-európai országok költségvetése számára is elérhető" elfogók a Románia által is beszerzett Patriot rakétavédelmi rendszerekkel is kompatibilisek.

"Mi csak létező, nem pedig elképzelt eszközöket szerezhetünk be, tehát csak akkor köthetünk szerződést (a Romániában gyártandó SkyCeptor rakéták beszerzésére), ha közelebb kerülünk a gyártás megkezdéséhez, de az biztos, hogy mi leszünk az első megrendelők. Nem tudom, mennyit tudunk majd gyártani, és hogy már az első időszakban is jut-e belőle exportra, mert nekünk alapvető hazai szükséglet ezeknek a rakétáknak a beszerzése" - magyarázta a román védelmi miniszter.

A román védelmi trösztöt felügyelő ipari minisztérium képviseletében Florin Spataru tárcavezető kifejezte reményét, hogy az amerikaiakkal tervezett együttműködés olyan fejlesztéseket tesz lehetővé a két román hadiipari cégnél, amelyek nemcsak Románia védelmét szolgálják, hanem fontos szereplővé teszik az országot a fegyverek és katonai felszerelések nemzetközi piacán.

Wesley D. Kramer, a Raytheon Missiles & Defense elnöke hosszútávú partnerség kezdetének nevezte a szerdai megállapodást. Elmondta: a SkyCeptor hosszú hatótávolságú, alacsony költségű elfogó rakéta, amelyet a ballisztikus rakéták és robotrepülőgépek elleni védelmi rendszerek számára fejlesztettek ki, és a tervek szerint a Patriot rendszerekbe is integrálni fogják.

A román hadsereg 2020 szeptemberében vette át az első Patriot rakétavédelmi rendszert azon hét üteg közül, amelynek beszerzéséről 2017-ben állapodott meg Washingtonban Klaus Iohannis román államfő Donald Trump akkori amerikai elnökkel. A román sajtó korábban amerikai forrásokra hivatkozva közölte: a Raytheon által gyártott, 56 darab PAC-2 Guidance Enhanced Missile-TBM (GEM-T), illetve a Lockheed Martin által gyártott 168 darab PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) rakéta a teljes vételár 20 százalékát sem éri el: a 3,9 milliárd dolláros keretösszeg legnagyobb részét a hét rádiólokációs, illetve tűzvezetési rendszer, az ezeket kiszolgáló berendezések és 28 darab M903-as rakétakilövő jármű beszerzésére fordítják.

