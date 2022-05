Külföld :: 2022. május 31. 21:21 ::

Az Afrikai Unió attól tart, veszélybe kerül az élelmiszer-ellátás biztonsága a szankciók miatt

Az Afrikai Unió (AU) attól tart, veszélybe kerül a kontinens államainak élelmiszer-ellátása az Oroszország ellen elrendelt nyugati szankciók miatt - jelentette ki kedden Macky Sall szenegáli államfő, aki egyben az AU soros elnöke is, videóüzenetben fordulva a brüsszeli uniós csúcshoz.

Sall hangsúlyozta, hogy a szankciós listára került orosz pénzintézetek kizárása a nemzetközi SWIFT-fizetési rendszerből megnehezíti a fontos agrártermékek árának megtérítését, s ez veszélybe sodorja az élelmiszerellátást.

Beszélt arról is, hogy az ukrajnai Odessza kikötőjének orosz blokádja jelentősen korlátozza az ukrán élelmiszerek exportját. Kijelentette, hogy az Afrikai Unió ezért támogatja a világszervezet blokád feloldására irányuló erőfeszítéseit.

Sall felhívta a figyelmet arra, hogy az afrikai országok "rendkívül aggódnak" az európai büntetőintézkedések miatt. "Amennyiben zavar lép fel a SWIFT-rendszerben, ez azt jelenti, hogy a tranzakciók elnehezülnek, sőt, lehetetlenné válhatnak még akkor is, ha a termékek elérhetők" - tette hozzá.

Az Afrikai Unió soros elnöke egyben figyelmeztetett arra is, hogy jelentős terméskiesések várhatók Afrikában. Becslések szerint az idén 20, vagy akár 50 százalékkal is kevesebb lehet a betakarított gabona mennyisége. Élesen bírálta azt is, hogy erősen megemelkedett a műtrágyák világpiaci ára.

Sall hangsúlyozta: mindent el kell követni, hogy az elérhető gabona- tartalékokhoz hozzá lehessen férni a szállítmányok zavartalanságának biztosításával, hogy "elkerülhető legyen a hiány és az általános áremelkedés katasztrofális forgatókönyve".

Az ukrajnai háború komoly fennakadásokat okoz a gabonatermelésben és -exportban. Oroszország és Ukrajna ugyanis jelentős gabonatermelő, együttesen a globális export harmadát adja.

(MTI)