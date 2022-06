Külföld :: 2022. június 4. 17:08 ::

Indokolatlanul fékeznek a Teslák, több száz autó érintett

Az amerikai közlekedési hatóság, vagyis az NHTSA tavaly kezdte vizsgálni a Tesla részlegesen önvezető rendszereit. Több eset is azt mutatta ugyanis, hogy az erős, villogó fény megzavarja az Autopilotot, de a Full Self Driving – amely a nevével ellentétben még mindig nem minősül teljesen autonóm rendszernek – is hajlamos szabadon értelmezni a stoptáblákat. A vizsgálat most újabb részletekre derített fényt.

A hivatalos jelentés részletezi mindazokat a problémákat, amiket a Tesla-tulajdonosok tapasztaltak az autókkal, és arra is kitér, hogy egy-egy baleset idején az FSD vagy akár csak az automatikus vészfékező rendszer be volt-e kapcsolva. A felmérés szerint több mint 750 teslás szembesült például azzal, hogy az autó minden ok nélkül, magától befékezett, sőt akár többször is egy utazás során.

Ez az esetszám még akkor is elég magasnak számít, ha tudjuk, hogy mintegy 416 ezer autót vizsgáltak. A tulajdonosok azt mondták, a hirtelen fékezéskor attól féltek, esetleg valaki hátulról beléjük rohan az autópályán.

Most a Teslánál pattog a labda, az NHTSA ugyanis az amerikai gyártótól kért további információkat. Kíváncsiak arra, hogy a garanciális panaszokat hogyan kezeli a vállalat, valamint hogy milyen teszteket, belső vizsgálatokat végeztek, és történt-e módosítás a hiba kiküszöbölése érdekében.