Kampánybeszéde közben lőtték le Abe Sindzó volt japán miniszterelnököt

Összeesett Abe Sindzó volt japán miniszterelnök, miután meglőtték egy rendezvényen Nara városában, írta a BBC. A támadót előzetes letartóztatásba helyezték.

Abe éppen egy kampánybeszédet tartott egy vasútállomás előtt, amikor hátulról lövés érte. A japán közszolgálati televízió, az NHK arról számolt be, hogy lövések hallatszottak és fehér füstfolt szállt fel.



Abe Sinzót beszéde közben lőtték le Narában (fotó: Kyodo / Reuters)

A volt miniszterelnököt kórházba szállították, Kisida Fumio jelenlegi miniszterelnök azt közölte, hogy a kritikus állapotban lévő Abe életéért küzdenek az orvosok.

A támadót még a helyszínen leteperték a rendőrök, fegyverét elkobozták. A merénylőt, aki nem próbált elmenekülni, már azonosították is, a 41 éves Jamagami Tecúját helyezték előzetes letartóztatásba. A CNN azt írta, az NHK-t idézve, hogy az első vizsgálatok szerint egy saját készítésű, kétcsövű sörétes puskával lőtt a merénylő. A Fuji TV úgy tudja, hogy a férfi korábban a tengerészeti önvédelmi erő tagja volt.



Az állítólagos merénylő elfogásának pillanata (fotó: Kazuhiko Hirano / Yomiuri / AFP)

Az NHK úgy tudja, hogy Abét a narai egyetemi kórházba szállították. A helyi tűzoltóság szerint nem mutatott életjeleket. A politikus pártjának egyik tisztviselője azt közölte, hogy a volt miniszterelnököt mellkasán érte találat. Szemtanúk beszámolói szerint két lövés dördült el, és az első még nem találta el a politikust. Abe összeesését egy mobillal is felvették. A támadás egy másik szemtanúja a Bloomberg szerint azt mondta, hogy az első lövéstől Abe hátrafelé tántorodott, és a második lövés után a földre esett.

Maszuzoe Joicsi volt tokiói kormányzó azt közölte, hogy a volt a miniszterelnöknek leállt a szíve és a tüdeje. A BBC megjegyezte, az ilyen diagnózis közlése többnyire a halál beálltának hivatalos bejelentése előtt szokott történni.

Abe két ciklusban töltötte be a miniszterelnöki posztot, Japán leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnöke volt, 2020-ban egészségi állapotára hivatkozva lemondott tisztségéről. A politikából nem szállt ki, a kormányzó Liberális Demokrata Párt fontos szereplője maradt, most is az egyik képviselőért kampányolt.

Szinte nincsenek lőfegyveres támadások Japánban

Japánban hasonló fegyveres támadások ritkán fordulnak elő, hiszen nagyon szigorúak a fegyvertartási szabályok. Az pedig szinte példa nélküli, hogy politikus ellen kövessenek el merényletet.

A japán civilek csak sörétes puskát és légpuskát tarthatnak maguknál, kézifegyvereket nem vásárolhatnak. Akik fegyvert vásárolnának, azoknak át kell menniük egy mentálhigiénés vizsgálaton és drogteszten is, az írásbeli és lőtéri vizsgák letétele mellett. Szigorú átvilágításon is át kell esniük: vizsgálják a családi hátteret, a büntetett előéletet, van-e adósságuk, vagy kapcsolatban állnak-e a szervezett bűnözéssel.

Japánban évente általában tíz alatt marad a lőfegyverek által megölt áldozatok száma. Általában szervezett bűnözői csoportok, a jakuzák tagjai birtokolnak lőfegyvereket. 2020-ban összesen 21 ember tartóztattak le lőfegyver használatáért, 12 esetben kimutatható volt a jakuzakapcsolat.

Sorra reagálnak a világ politkusai a hírre

A merénylet hírére Abe kollégái, pályatársai is gyorsan reagáltak, sok vezető politikus fejezte ki jó kívánságait.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter a G20-ak balin tartott külügyminiszteri találkozóján Retno Marsudi indonéz külügyminiszterrel folytatott megbeszélése előtt azt mondta, hogy mélyen elszomorították a Japánból érkező hírek.

„Nem ismerjük az állapotát. Gondolataink imáink a családjával, Japán népével vannak. Ez egy nagyon-nagyon szomorú pillanat, és várjuk a híreket” – mondta Blinken. Míg Marsudi azt nyilatkozta, hogy a G20-ak is együtt éreznek Abéval és imádkoznak érte.

Donald Trump, volt amerikai elnök saját közösségi platformján, a Truth Socialon írta, hogy Abe nemcsak az ő, hanem Amerika igaz barátja volt.

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök Twitter-bejegyzésében ezt írta: „Megdöbbentő hír Japánból, hogy lelőtték Shinzo Abe volt miniszterelnököt – ebben az időben a családjával és Japán népével gondolunk.”

Albanese mellett ausztrál exminiszterelnökök is megszólaltak.

„Abe miniszterelnök Ausztrália nagy és bölcs barátja, és a háború utáni korszak egyik legfontosabb globális vezetője. Imádkozunk vele, feleségével, Akie-vel és Japán népével ebben a nagyon nehéz időszakban” – írta Scott Morrison, és Kevin Rudd is küldött üzenetet.

Tsai Ing-wen tajvani elnök is elítélte a lövöldözést, és egy Facebook-bejegyzésben jó barátjának nevezte Abét.

Marcelo Ebrard mexikói külügyminiszter a Twitteren azt írta, hogy nagyon sajnálja a lövöldözést.

Boris Johnson brit, és Narendra Modi indiai miniszterelnök is elítélte a támadást. Majd az Európa Bizottság vezetője, Ursula von der Leyen, és a NATO-főtitkár Jens Stoltenberg is együttérzését fejezte ki.

