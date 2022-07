Külföld :: 2022. július 30. 11:46 ::

Ferenc talán már nem sokáig lesz pápa: utazgatni nem nagyon tud, az újabb műtéttől fél

Ferenc pápa egyetért azzal a megállapítással, hogy a kanadai őslakosok ellen "kulturális népirtást" követtek el. A katolikus egyházfő kanadai látogatásáról hazatérőben nyilatkozott szombaton újságíróknak. Ismét elmondta, nem kizárt, hogy egészségi állapota miatt lemondjon, mindenesetre mostantól sokkal kevesebbet fog külföldre utazni.



A pápa a kanadai Edmontonban július 25-én (fotó: Todd Korol / Reuters)

Noha a hatnapos kanadai látogatás közben a pápa egyszer sem használta ezt a kifejezést, kérdésre válaszolva egyetértett a kanadai miniszterelnök által létrehozott eseti bizottság azon 2015-ös megállapításával, hogy kulturális népirtás volt az őslakosok bentlakásos iskolákba kényszerítése, fizikai és szexuális bántalmazása az államilag jóváhagyott, de a katolikus egyház vezette iskolahálózatban. Mint mondta, nem azért nem használta ezt a fogalmat, mert nem találta igaznak, hiszen ugyanezt elmondta többször, csak másképpen.

A térdproblémája miatt kerekesszékbe kényszerülő 85 éves egyházfő azt mondta: bár most még nem tervezi, de továbbra is lehetségesnek tartja, hogy lemond, és nem lesz élete végéig pápa. Lehet, hogy holnapután már gondolkodni fog ezen - tette hozzá. Viszont azt már most biztosan tudja, hogy nem tud olyan intenzitással látogatásokat tenni a világban, mint eddig. Az egyházat inkább már csak a Vatikánban akarja szolgálni.

Elmondta még, hogy egy műtét esetleg segítene a térdén, de alig több mint egy éve volt vastagbélműtétje, és nem akar újra "kés alá menni". "A fő probléma az altatás, azzal nem lehet játszani" - fűzte hozzá.

(MTI)

Korábban írtuk: