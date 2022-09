Külföld :: 2022. szeptember 13. 20:50 ::

Mégis létezik német humor: Scholz az orosz csapatok teljes kivonására szólította fel Putyint

Mielőbb le kell zárni Oroszország Ukrajna elleni háborúját, és a tűzszüneten, az orosz csapatok teljes kivonásán, valamint Ukrajna területi épségének és szuverenitásának tiszteletben tartásán alapuló diplomáciai megoldást kell találni - közölte Olaf Scholz német kancellár Vlagyimir Putyin orosz államfővel kedden telefonon a német szövetségi kormány szóvivőjének tájékoztatása szerint.

A német kancellár legutóbb május végén beszélt az orosz elnökkel. Steffen Hebestreit kormányszóvivő a több mint három hónapra megszakadt párbeszéd folytatásáról tájékoztató közleményében ismertette, hogy a másfél órás megbeszélésen Olaf Scholz nemcsak tűzszünetre, az orosz csapatok kivonására és Ukrajna területi integritásának és szuverenitásának tiszteletére szólította fel Vlagyimir Putyint, hanem azt is közölte vele, hogy "nem marad válasz nélkül", ha Oroszország további ukrán területeket próbál bekebelezni, és Németország "semmilyen körülmények között" nem ismerne el ilyen lépéseket.

A kancellár továbbá sürgette, hogy a nemzetközi humanitárius jog előírásainak megfelelően bánjanak az elfogott ukrán katonákkal, és gondoskodjanak arról, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt elláthassa őket.

Olaf Scholz hangsúlyozta, hogy gondoskodni kell az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőműről biztonságáról, tartózkodni kell az erőmű helyzetét tovább súlyosbító lépésektől, és végre kell hajtani a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség helyszíni tapasztalatait összefoglaló jelentésben javasolt intézkedéseket - tette hozzá Steffen Hebestreit.

Mint írta, a megbeszélés témái között volt az Ukrajna elleni orosz háború miatt "különösen feszült" globális élelmezési helyzet is. Ezzel kapcsolatban Olaf Scholz felszólította az orosz elnököt, hogy ne ássa alá, hanem továbbra is teljes mértékben tartsa be az ukrajnai gabonaszállítások újraindításáról azt ENSZ közreműködésével kötött megállapodást.

(MTI)