Érvénybe lépett az orosz állampolgárokkal szembeni beutazási korlátozás a három balti országban

Érvénybe lépett hétfőn az orosz állampolgárokkal szemben elrendelt beutazási korlátozás a három balti országban.

Lengyelország a balti államokkal kötött megállapodás alapján szintén bevezetni készül a szigorításokat. Jelenleg a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások vannak érvényben orosz és fehérorosz állampolgárok számára.

Mostantól a három balti ország nem engedi a területére belépni a turistákat, illetve az üzleti, kulturális vagy sporthoz kötődő ügyben kiadott schengeni vízummal rendelkező orosz állampolgárokat. Bizonyos esetek kivételt képeznek majd, mint például azok az orosz állampolgárok, akik lakhellyel rendelkeznek valamelyik érintett államban vagy azok, akik politikai okokból távoznának Oroszországból, illetve a hatóságok humanitárius alapon is eltekinthetnek a korlátozás alkalmazásától.

A négy EU-tagállam az Ukrajna ellen indított orosz háborúra reagálva vezeti be a közös szigorítást. A maguk hatáskörében már korábban nagyrészt leállították a vízumok és letelepedési engedélyek kiadását orosz állampolgároknak, de a schengeni vízummal rendelkezőknek még úgy is megvolt a lehetőségük, hogy belépjenek más schengeni országokba e négy ország területén keresztül. Hétfőtől azonban orosz állampolgárok schengeni vízummal sem léphetnek be Észtország, Lettország és Litvánia területére, függetlenül attól, hogy a vízumot melyik országban állították ki.

(MTI)