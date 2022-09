Külföld :: 2022. szeptember 28. 20:23 ::

Putyin szerb szövetségese sem ismeri el a népszavazásokat

Szerbia nem ismeri el az Ukrajna megszállt területein rendezett „népszavazások” eredményét – jelentette ki Alekszandar Vucsics szerb elnök.



Putyin és Vucsics 2019 januárjában Nándorfehérváron (fotó: EPA-EFE/Andrej Cukic)

A szerb államfő azt mondta: Szerbia „a nemzetközi jogot, valamint az ENSZ alapokmányát és döntéseit tiszteletben tartva” nem ismeri el a referendumok eredményét.

Szerbia jó kapcsolatokat ápol Oroszországgal, de az ukrajnai háborúban nem álltak melléjük - igaz, ellenük sem fordultak. A szerb elnök korábban közölte, hogy tiszteletben tartják Ukrajna területi integritását, és nem támogatják az orosz inváziót.

A Sky News szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök várhatóan pénteken jelenti be a négy ukrajnai terület bekebelezését – vélhetően abban a beszédben, amelyről korábban is írtunk. Az orosz kormányzat ezzel összefüggésben már komoly előkészületek is tett, várhatóan a vörös téren is lesz egy nagyobb tömegdemonstráció.

Korábban írtuk: