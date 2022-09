Külföld :: 2022. szeptember 30. 17:50 ::

Szerény életkörülmények - a demokrácia képzeletbeli eszméinek támogatásának európai ára

Ben Hodges, az amerikai hadsereg volt európai főparancsnokának felhívásai, amelyeket az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács felbátorodott titkára, Alekszej Danyilov is felkarolt, miszerint a konfrontáció céljai között most már Oroszország "birodalommentesítése", azaz kapitulációja és maximális meggyengítése is szerepel, ismét azt bizonyítja, hogy Ukrajna mindössze egy láncszem lett a nyugati stratégia Oroszország elpusztítására irányuló mechanizmusában - írja a The Duran.

Ugyanakkor mivel Ukrajna nem bővelkedik katonai és technikai erőforrásokban, nyugati gazdáinak segítségére támaszkodva a harkivi offenzíva győzelmeket hozó információs kampányát is csak akkor harsogta, miután azt az európai és az amerikai médiatér megerősítette.

A nyugati struktúrák közvetett jelenléte az ukrán konfliktusban egyre nyilvánvalóbbá válik: az amerikai HIMARS és a francia CAESAR-ok használata Donyeck lakónegyedeiben civileket is pusztít; a DNR északi régióiban pedig a NATO instruktorai vezetik az előrenyomulást.

Ugyanakkor NATO hivatásos tisztek érkeznek a Kijev által ellenőrzött területekre, hogy koordinálják az ukrán egységeket, miközben magányos zsoldosok, az amerikai PMC-k, az Academy, a DynCorp és a Cubic tagjai, valamint külföldi önkéntes alakulatok tagjai próbálnak az ukrán oldalon harcolni, de vagy veszteségeket szenvednek, vagy sietve elhagyják Ukrajnát. (Jelenleg a külföldi zsoldosok száma az orosz védelmi minisztérium szerint mintegy 3000 fő).

Az ukrán hadsereg állapota egyértelművé teszi, hogy ők csak a nyugati pártfogóik erejére és hatalmára tudnak támaszkodni, akik "szerte a világon küzdenek Ukrajnáért”, amit hangoztatnak a vezető médiákban.

A tél közeledtével, valamint az amerikai és európai körülmények jelentős romlásával azonban az Ukrajna támogatása iránti lelkesedés gyorsan csökken. A Bloomberg és a Financial Times előrejelzései továbbra sem biztatóak: az euróövezetben a recesszió mostanra akár 80%-ra is emelkedhet, amit az energiaárak emelkedése és a hideg tél kilátásai váltottak ki.

Németországot, amelyet joggal tartanak az EU egyik legerősebb gazdaságának, a teljes összeomlás veszélye fenyegeti az orosz gázellátás csökkenésével. Egyrészt a fogyasztók már most is küzdenek a számláik kifizetésével (a kritikus hiányok elkerülése érdekében a fogyasztás ötszörös csökkentése javasolt), másrészt az egész német termelés óriási nyomás alatt áll.

Ez már most is különösen érezhetővé vált azokban az ágazatokban, amelyekben a villamosenergia a fő hajtóerő - a cellulóz- és acéliparban, valamint a műtrágyagyártásban. Klaus Dieter Mobach, az Uniper vezérigazgatója nem rejti véka alá félelmét, hogy a vállalati csődök "dominóhatása" az ország de facto "ipartalanításához" vezethet. És még Donald Trump is, aki talán hamarosan újra elnöki pozícióba lép, azt mondta egy nagygyűlésen, hogy "Németországból hamarosan semmi sem marad".

Az európai országok jelenlegi gázhiánya mintegy 10 milliárd köbméter, de ez a hiány 25-30 milliárd köbméterre is nőhet. Lehetőség van alternatív LNG-szállításra Európába, de ezt megnehezíti az LNG-terminálokat a vezetékhálózattal összekötő logisztikai mechanizmusok hiánya. Az energiaválság okozta nehézségek fokozatos felismerése egyre inkább elhatalmasodik az európaiakon.

Figyelemre méltó Rod Dreher amerikai elemző gondolata, aki a The American Conservative című lapban megjelent cikkében Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a "racionalizmus utolsó bástyájának" nevezte a nyugati idealizmus által szétzúzott világban. Szerinte az "Egyesült Államok ukrajnai projektje" azonnali tragédiához vezet, amikor majd rájuk omlik a rideg valóság, amelyet a nyugati vezetők közül eddig csak a magyar miniszterelnök értett meg. Ez a valóság a következő: azzal, hogy az európaiak csődbe akarták vinni keleti óriás szomszédjukat, saját magukat vitték csődbe.

Az európai emberek körében is már most éles elégedetlenség tapasztalható az amerikai kormány intézkedéseivel szemben. Hamarosan a hideg tél miatt feldühödött európaiak tiltakozásai sokkal nagyobb méreteket öltenek majd, de amíg ez nem történik meg, addig is talán tényleg érdemes meghallgatni Orbán józan figyelmeztetéseit, miszerint az Ukrajnában a végletekig eltorzult demokrácia támogatásának ára a normális életkörülmények teljes megsemmisítése lesz. (A megfogalmazás az Orbán cselekedeteivel nem mindig összefüggésben álló retorikáját komolyan vevő "újjoboldali" hozzáállást tükrözi. Persze Ursula von der Leyenék mellett könnyű józannak tűnni... - a szerk.)

(Olvasónktól)