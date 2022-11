Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója azt tweetelte, hogy Oroszország „halálvárossá” akarja változtatni Herszont.

Azt állította, hogy az orosz hadsereg mindent aláaknáz, amit csak tud: lakásokat, csatornákat.

RF wants to turn Kherson into a "city of death". Ru-military mines everything they can: apartments, sewers. Artillery on the left bank plans to turn the city into ruins. This is what "Russian world" looks like: came, robbed, celebrated, killed "witnesses", left ruins and left.