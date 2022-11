Külföld :: 2022. november 12. 13:37 ::

Szöul és Tokió is többet egyeztetne Pekinggel

Jun Szuk Jol dél-koreai elnök szeretne rendszeres háromoldalú párbeszédet hazája, Kína és Japán között a világ több gondjának, válságának megoldására, erről a Délkelet-ázsiai Országok Szövetségének (ASEAN) phnompeni csúcstalálkozóján beszélt szombaton. Fumio Kisida japán miniszterelnök pedig arra szólított fel, hogy az ASEAN minden tagországa között legyen szorosabb együttműködés az észak-koreai nukleáris és rakétafenyegetés elhárítására.

Jum Szuk Jol olyan válságokat említett az állam- és kormányfői tanácskozáson a szöuli elnöki hivatal közlése szerint, mint a háborúkból vagy a jogsértésekből fakadók, a klímaválság, és ezek hatása az élelmiszer- és energiabiztonságra. Ő is beszélt az észak-koreai nukleáris és rakétafenyegetésről, amely - mint mondta - nemcsak Dél-Koreát vagy Japánt érinti, hanem az egész nemzetközi közösséget. Az elnöki hivatal közleménye szerint az ASEAN minden vezetője elítélte a találkozón az észak-koreai fenyegetéseket.

A japán kormányfő számára a phnompeni ASEAN-csúcs egy nyolcnapos külföldi körút első állomása. A tokiói külügyminisztérium közleménye szerint ő is elsősorban az észak-koreai fenyegetésekre hívta fel a figyelmet felszólalásában az állam- és kormányfők tanácskozásán. De beszélt Oroszország ukrajnai háborújáról is, és ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy Tokió számára elfogadhatatlan a világon bárhol erővel, egyoldalúan megváltoztatni az országok közötti status quót. Beszélt a Kínához fűződő kapcsolatról is, amely szintén feszült területi, biztonsági és történelmi okok miatt, de szerinte stabilizálható, és ennek érdekében tenni kell.

Japán és kínai vezető politikus között 2019 óta ez volt az első találkozó - írta a Kyodo, amely azt is megemlítette, hogy a sajtónyilvános tanácskozáson Li Ko-csiang kínai miniszterelnök megszólalásaiban nem említette Észak-Koreát.

Az ASEAN-nak tagja Brunei, Kambodzsa, Indonézia, Laosz, Malajzia, Mianmar, a Fülöp-szigetek, Szingapúr, Thaiföld és Vietnám. Rajtuk kívül részt vesz még a csúcson Kína, Japán, Dél-Korea és az Egyesült Államok is.

(MTI nyomán)