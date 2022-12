Külföld :: 2022. december 16. 09:47 ::

A "szólásszabadság-párti" Musk már újságírók Twitter-fiókját is felfüggeszti

A Twitter többek között a CNN, a The New York Times és a The Washington Post munkatársainak a Twitter-fiókjait is felfüggesztette. A felfüggesztett profillal rendelkező újságírókban az a közös, hogy mindannyian megírták a hírt, miszerint a Twitter felfüggesztett egy profilt. Azt a profilt, amelyik megosztotta a nyilvánosan is elérhető adatokat Elon Musk magánrepülőgépének a mozgásáról – írja a Guardian nyomán az Index.



Illusztráció: Rahul Awasthi

Helyi idő szerint csütörtök este Elon Musk több bejegyzést is közzétett, amelyekben azt magyarázta, hogy tilos megosztani az ő valós idejű tartózkodásának a helyét, az az újságíró pedig, aki mégis megteszi ezt, „merényletkoordinátákat” publikál.

A felfüggesztésekkel kapcsolatban Elon Musk úgy nyilatkozott, hogy egy kevés Twittertől távol töltött idő „jót tesz a léleknek”. Ryan Mac, a The New York Times újságírója regisztrált egy új Twitter-fiókot a felfüggesztése után. Az újságíró egy bejegyzésében azt írta, hogy semmiféle figyelmeztetést nem kapott a tiltás előtt, amelynek az okát sem közölte vele a cég.

Az intézkedés nem változtatja meg a munkamódszereit, és a jövőben is be fog számolni Elon Musk viselt dolgairól – tette hozzá. A történtekkel kapcsolatban több lap is állásfoglalást tett közzé, a The Washington Post szerint ez egyértelműen bizonyítja, hogy Musknak nem kenyere a szólásszabadság.