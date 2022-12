Külföld :: 2022. december 24. 12:09 ::

Izraelben járt az Azov-ezred küldöttsége - tartalékos katonákkal, parlamenti képviselővel és tisztségviselőkkel is találkoztak

Ilja Szamoljenko hírszerző tiszt vezetésével Izraelben járt a hírhedt ukrajnai Azov-ezred küldöttsége. Az Ukrajna Izraeli Barátai nevű szervezet meghívására, illetve az izraeli ukrán nagykövetség támogatásával és az Izraelben élő Leonyid Nyevzlin oligarcha finanszírozásával 2022. december 15-én Izraelbe érkezett ukrán küldöttség találkozott a sajtó számára meg nem nevezett kormányzati tisztségviselőkkel, az izraeli hadsereg tartalékos állományú katonáival, Ná’ámá Lázími (Izraeli Munkapárt) parlamenti képviselővel és az Ukrajnából bevándorolt izraeliekkel – írja a detaly.co.il, a jpost.com, az isra.com és az eadaily.com.



Az Azov-ezred küldöttsége Izraelben – középen Julia Fedoszjuk és Ilja Szamoljenko (fotó: Twitter)

Az egykori „nácik” majdnem elhallgatott látogatása

Az Azov-ezred küldöttsége 2022. december 15-én érkezett Izraelbe, de erről csak négy nappal később, december 19-én, a küldöttség elutazása előtti napon a detaly.co.il orosz nyelvű, izraeli hírportál. Másnap, december 20-án a The Jerusalem Post honlapja is beszámolt a küldöttség izraeli látogatásáról, de csak azután, hogy az ukránok elhagyták az országot. A The Jerusalem Posttól a hírt még aznap átvette az Israland című orosz nyelvű, izraeli hírportál, majd két nappal később az EurAsia Daily oroszországi hírportál, amely utóbbi a küldöttség tagjaira vonatkozó érdekes információkkal is szolgált. Érdekes módon az izraeli héber nyelvű hírforrások egyáltalán nem számoltak be az Azov-ezred küldöttségének „munkalátogatásáról”.



Julia Fedoszjuk és Ilja Szamoljenko az egyik izraeli előadásukon (fotó: Twitter)

Az Azov-ezredet továbbra is támogatják az izraeli tartalékosok



Az Azov-ezred, illetve a mariupoli Azovsztált Védők Családjai Egyesületének küldöttsége december 19-én az izraeli hadsereg tartalékos állományú katonáival találkozott, köztük egy Mariupolból és egy Luhanszkból Izraelbe vándorolt fiatal tartalékossal. „A találkozó végén az izraeli hadsereg tartalékosai további támogatást ígértek (sic!) az Azov-ezrednek az Ukrajna függetlenségéért vívott harcában”- olvasható az Azovsztált Védők Családjai Egyesületének Twitter-fiókjában. (Az elmúlt hónapokban többször is szóltak a hírek arról, hogy az ukránok oldalán számos, az izraeli hadseregben már puskaport szagolt fegyveres harcol az oroszok ellen – H. J.)



Julia Fedoszjuk és Ilja Szamoljenko az izraeli hadsereg tartalékosaival (fotó: Twitter)

Az Azov-ezredet ma már csak az oroszok nácizzák

Az izraeli közönséggel való találkozásokon a küldöttség tagjai többször is kénytelenek voltak magyarázkodni az Azov-ezredre sütött náci billog miatt. Elmondták, hogy az Azov-ezrednek korábban valóban voltak náci elveket valló, náci jelképeket viselő tagjai, de ez már a múlté. Az Azov-ezredet manapság már csak az Ukrajnát megtámadó oroszok nevezik nácinak – magyarázták a küldöttség tagjai a sajtónak és az izraeli közönségnek.

Az Azov-ezredben nincsenek nácik. A rovásírásos szimbólumokat az egész világon használják, de a horogkereszt természetesen számomra is elfogadhatatlan. Igen, lehet, hogy néhány ember használta ezt a jelképet. Az oroszok olyan harcosokról készült fényképeket tesznek közzé, akik már régóta nem állnak kapcsolatban az Azov-ezreddel. Az ezredben szolgáltak 2014-ben, az orosz támadás és az általános káosz idején, de később eltávolították őket. S ami a legfontosabb: ne a jelképeket nézzük, hanem a tetteket. Az Azov-ezred soha nem hajtott végre semmilyen nácinak, diszkriminatívnak és ehhez hasonlónak mondható akciót (csak tömegesen gyilkolta, elűzte, kirabolta a Donyec-medencében élő orosz népességet – H. J.). Az orosz hadsereg Mariupol város egész lakónegyedeit szőnyegbombázásnak vetette alá, deportálta a gyerekeket, mobil krematóriumokban hamvasztotta el a holttesteket, lakóházakat lőtt tankokkal és szűrőtáborokat állított fel – ez a nácizmus – nyilatkozta Julia Fedoszjuk, az Azov-ezred küldöttségének tagja a detaly.co. il orosz nyelvű, izraeli hírportálnak.



Az Azov-ezred harcosai ma már nem használják ezeket a jelképeket

Segítségkérés Bernard-Henri Lévytől és Ferenc pápától

Az ukrán küldöttség vezetője, Ilja Szamoljenko főhadnagy, az Azovsztáli acélmű védőinek hírszerző tisztje, s egyik parancsnoka volt. Szamoljenko Ukrajna nemzeti hőse, mert az Azovsztál ostroma előtt a saját lőszerének fölrobbanása következtében a fél kezét és a fél szemét elvesztette, de művégtaggal is tovább harcolt az oroszok ellen. Ukrajna és személyesen Szamoljenko jó barátjától, Bernard-Henri Levy franciaországi zsidó filozófustól, nemzetközi felforgatótól többször is segítséget kért az Azovsztál bunkereiből, de tőle a további harcra buzdító szavakon kívül mást nem kapott.



Julia Fedoszjuk és Ilja Szamoljenko Ukrajna tel-avivi nagykövetségén (fotó: detaly.co. il)

A küldöttség másik neves tagja Julia Fedoszjuk, Arszenyij Fedoszjuk, az Azov-ezred tisztjének felesége, az Azovsztált Védők Családjai Egyesületének elnökhelyettese. Julia Fedoszjuk Jekatyerina Propopenko és Pjotr Verzilov társaságában a római Szent Péter téren azt kérte Ferenc pápától, hogy járjon közben az Azovsztál bunkereiben ostromlott Azov-ezred harcosainak kiszabadításáért.



Bernard-Henri Lévy az ostromlott Azov-ezred katonáinak családtagjaival (fotó: Fb)

Visszatérés a Holt-tenger és a Fekete-tenger partjára

A küldöttség tagjai december 17-én ellátogattak a Holt-tenger nyugati partján levő Masszada (Mecádá - מצדה) nevű ókori sziklaerődbe, ahol Josephus Flavius római zsidó történetíró szerint Kr. u. 73-ban a 960 zsidó védő inkább önkezével vetett véget életének, minthogy megadja magát a túlerőben levő rómaiaknak (Josephus Flavius: A zsidó háború). Ilja Szamoljenko hírszerző tiszt, a mariupoli Azovsztál acélmű alatti bunkerrendszerben magát elbarikádozó, ám végül magát az oroszoknak megadó azovisták egyik parancsnoka fönn, a Maszada-erődben szerénytelenül kijelentette:

Amikor az izraeliek Mariupol védelméről beszélnek – nem feledkezve meg a kétezer évvel ezelőtti és a mai háború közti különbségekről – állandóan azt mondják nekem: Mariupol a te Maszadád. S azt is mondják, hogy amint a zsidók kétezer év múlva visszatértek a Maszadára, mi is visszatérünk Mariupolba.



Julia Fedoszjuk (jobbról a 2.) Ferenc pápával Rómában (fotó: TASZSZ)

Izraelben élő oligarcha támogatta küldöttség útját

Az ukrán küldöttség tagjai Jeruzsálemben Ná’ámá Lázími izraeli parlamenti képviselővel (Izraeli Munkapárt) is találkoztak. Az Ukrajnát és az izraeli LMBTQ mozgalmakat támogató képviselőnőt a vendégek arra kérték, hogy igyekezzen elérni az Azov-ezred fegyvereseinek szabadon engedését, akiket az oroszok a fogolycsere után is fogságban tartanak.



Julia Fedoszjuk, a harcos (fotó: Instragam)

Az orosz EurAsia hírportál úgy tudja, hogy az Azov-ezred küldöttségének izraeli útját az oroszországi zsidók beilleszkedését elősegítő Nádáv Alapítvány szervezte és finanszírozta, amiképpen az Azov-ezredet, illetve az Azovsztál védőit dicsőítő The Untold Truth About Mariupol (Az el nem mondott igazság Mariupolról) haifai és tel-avivi vetítését is. A Nádáv Alapítvány létrehozója az Oroszországból 2003-ban Izraelbe vándorolt Leonyid Nyevzlin oligarcha, akit gyilkossági összeesküvés vádjával egy oroszországi bíróság életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt.



Izraelben felállva tapsolják az Azov-ezred küldöttségét (fotó: Twitter)



Náámá Lázími parlamenti képviselő (jobbról a 3.) az ukrán küldöttséggel (fotó: Twitter)

Hering J. – Kuruc.info