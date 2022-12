Külföld :: 2022. december 24. 22:03 ::

Ferenc pápa: fennáll a veszély, hogy elfelejtjük a karácsony igazi értelmét

Egymás iránti szolidaritást, az élet valódi értékeinek keresését és a jót szolgáló cselekvést sürgetett Ferenc pápa szenteste a Szent Péter-bazilikában tartott vigílián, amely 2019 óta az első volt, amelyet járványkorlátozások nélkül tartottak.

Ferenc pápa beszéde elején azt kérdezte, hogy Jézus születésének éjszakája mit képvisel még az életünkben.

Úgy vélte, kétezer évvel Jézus születése után, annyi díszekkel és ajándékokkal teli ünneplés, valamint a születést háttérbe szorító fogyasztás után, fennáll a veszély, hogy elfelejtjük a karácsony igazi értelmét.

Utóbbit - hangoztatta - a jászolban találhatjuk meg, amely az egymás iránti közelség, a szegénység és a gyakorlati tettek jelképe.

Az egyházfő hozzátette, a jászolban az állatok táplálékra találnak, ezzel szemben az ember mindent felfal, kiéhezett a hatalomra és a pénzre, még saját testvéreit is elpusztítja.

"Mennyi háború! És milyen sok helyen még ma is eltapossák a méltóságot és a szabadságot! És az emberi mohóság első számú áldozatai mindig a törékenyek, a gyengék. (...) A korlátlan pénzre, hatalomra, élvezetekre sóvárgó emberiség nem ad helyet, ahogyan Jézussal is tette, a legkisebbeknek, a születendőknek, a szegényeknek, a feledésbe merülőknek" - mondta a pápa, aki szerint a szegénység, a háborúk és az igazságtalanság "felfalta" a gyerekeket.

Megjegyezte, Jézus az emberek közötti selejtezés és kirekesztés jászlában jelent meg.

"A betlehemi kisgyermekben van minden gyermek, (...) tekintsetek az életre, a politikára, a történelemre a gyerekek szemével" - jelentette ki.

Egyetlen erőnek, amely képes változást vinni a történelem folyamába, a szeretet nevezte, amely nem a távolban van és nem erőt diktál, hanem a közelben van és alázatos. Kifejtette: Isten ott van, ahol az emberiség problémái vannak, a mindent felfaló birtoklás és fogyasztás teremtette közönyben, ott van, ahol a történések felőrlik az embereket, ott, ahol az embert saját bűntudata és tehetetlensége gyötri, ahol igazságra szomjaznak.

Ferenc pápa bátorságra szólított fel mindenkit a félelemmel, beletörődéssel, elkeseredettséggel szemben. "Isten jászolban születik, hogy segítsen neked is újjászületni , amikor úgy gondolod, elérted a mélypontot" - mondta az egyházfő.

Hozzátette, a betlehemi jászol szegénysége az élet igazi gazdagságát mutatja, ami nem a hatalom és pénz birtoklását jelenti, hanem kapcsolattartást embertársainkkal.

"Jézus a mi világunkban is a szegény jászlakban található meg" - mondta.

A szegények püspökeként ismert, 2018-ban szentté avatott salvadori Oscar Romerót idézte, miszerint a társadalmi, gazdasági, politikai változásoknak a szegények javát kell szem előtt tartaniuk.

Ferenc pápa úgy vélte, a jászolban született Jézus nem elégszik meg a jó szándékkal, a látszólagos tettekkel, az üres szavakkal, a külsőségekkel: "ne hagyjuk, hogy ez a karácsony úgy teljen el, hogy nem tettünk valami jót. (...) Jézus nevében adjunk vissza egy kis reményt azoknak, akik elveszítették".

Két év óta először a bazilika teljesen megtelt, még a Szent Péter téren is székeket helyeztek el, hogy minél többen elférjenek. Tavaly korlátozott létszámban engedték be a hívőket, és kötelező volt a szájmaszk használata. A Szentszék adatai szerint most hétezren voltak a bazilikában.

Vasárnap délben Ferenc pápa a bazilika lodzsájáról mondja el karácsonyi üzenetét, amelynek központi témája a béke, majd Urbi et Orbi áldást ad. Tízezreket várnak a Szent Péter térre.

(MTI)