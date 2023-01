Külföld, Politikusbűnözés :: 2023. január 3. 11:05 ::

Két EP-képviselő mandátumát függesztik fel a Katar-gate miatt

„A belga igazságügyi hatóságok kérésére gyorsított eljárást indítottam két európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére” – írta a Twitteren Roberta Metsola, a testület elnöke. Az AFP hírügynökség azt közölte, hogy a két politikus mentelmi jogának felfüggesztése összefügg a december elején kirobbant Katar-gate korrupciós botránnyal.

Bár sem Metsola, sem az AFP nem nevezte meg, hogy kiknek a mentelmi jogát kérték ki a belga hatóságok, az ügy egyik fő gyanúsítottja, a görög Eva Kaili és férje mellett több más képviselőt is összefüggésbe hoztak a botránnyal. Az egyikük, Maria Arena pedig belga állampolgárságú. Arena alkalmazta asszisztenseként Kaili férjét, az olasz Francesco Giorgit.

Eva Kailit és társait december 9-én tartóztatták le a belga hatóságok, közleményük szerint másfél millió eurót foglaltak le az ügyben végrehajtott házkutatások során. Francesco Giorgi már beismerő vallomást tett: elismerte, hogy tagja volt egy olyan lobbiszervezetnek, amelyet Marokkó és Katar is arra használt, hogy beavatkozzon az Európai Parlament döntéseibe.

Az ügyben gyanúsított Nicolo Figa-Talamanca, a No Peace Without Justice civil szervezet igazgatója, valamint egy volt olasz EP-képviselő, Pier Antonio Panzeri is. Ő jelenleg a Fight Impunity nevű, brüsszeli székhelyű civil szervezet elnöke. A vád mindegyikük ellen bűnszervezethez tartozás, pénzmosás és korrupció.

Roberta Metsola a Twitteren azt írta: „Senki nem marad büntetlenül. Egyikük sem”.

(hvg nyomán)