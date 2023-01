Külföld :: 2023. január 5. 16:04 ::

Az Amazon 18 ezer álláshelyet szüntet meg

Az Amazon.com Inc., a világ legnagyobb online kiskereskedője globálisan 18 ezer munkahelyet szüntet meg a kedvezőtlen gazdasági helyzetre hivatkozva - jelentette be a cég csütörtökön. A most bejelentett létszámcsökkentés az eddigi legnagyobb az amerikai technológiai szektoron belül.

Andy Jassy, az Amazon vezérigazgatója csütörtökön tájékoztatta a cég munkavállalóit a részletekről, azt követően, hogy a készülő elbocsátásokról információk szivárogtak ki a sajtóban.

Jassy, aki a posztot tavaly vette át az alapító-tulajdonos Jeff Bezostól a jövőre 30 éves társaság élén, a lépést azzal indokolta, hogy az elmúlt években folyamatosan és túl gyors ütemben vették fel a dolgozókat. Az elbocsátásoktól a költségszerkezet javulását várják.

Az Amazon a 2022. harmadik negyedéves jelentése szerint globálisan 1,5 millió embert foglalkoztatott, elsősorban órabéres dolgozókat, ez éves összevetésben 5 százalékos növekedés volt. A cég amerikai munkavállalóinak száma 1,1 millió körül mozog, ezzel a második legnagyobb munkáltató az Egyesült Államokban.

A társaság novemberben munkaerő-felvételi stopot hirdetett, majd nem sokkal később 10 ezres elbocsátásról szóló hírek jelentek meg.

Az Amazon első embere nem közölte, hogy a leépítések mely országokat érintik. Hírügynökségi jelentések szerint a cég európai és az Egyesült Királyságban lévő érdekeltségei is érintettek. A létszámcsökkentés az ügyfélszolgálati és az e-kereskedelemben dolgozó munkavállalókat érinti elsősorban.

A nagy amerikai technológiai cégek közül a Meta, a Facebook anyacége novemberben 11 ezer fős leépítést jelentett be és a Twitter is tömeges létszámleépítést hajtott végre az év végén.

A Reuters a Layoffs.fyi portálra hivatkozva arról számolt be, hogy az amerikai technológiai szektorban tavaly 150 ezer állás szűnt meg.

A gazdasági környezet romlása, a magas infláció és a fogyasztói kiadások csökkenése jelentősen rontotta a technológiai cégek kilátásait. A szektor részvényeit tömörítő Nasdaq Composite 2008 óta a legnagyobb veszteségét szenvedte el, 33 százalékkal zuhant 2022-ben.

(MTI)