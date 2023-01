Külföld :: 2023. január 8. 15:27 ::

Vonat helyett emberrablók érkeztek egy nigériai vasútállomásra

Fegyveres emberrablók több utast magukkal hurcoltak szombat este egy vasútállomásról Nigéria déli részén - közölte a helyi rendőrség.

A támadás Igueben városban történt. A fegyveresek a levegőbe lőttek az állomáson, a vonatra várakozó emberek közül néhányat megsebesítettek, majd többeket elraboltak. A hatóságok nem tudják, pontosan hány utast hurcoltak el a támadók.

Nigériában már korábban is követtek el hasonló emberrablásokat vasútállomásokon, de most először fordult elő ilyen incidens az ország déli részében. Tavaly a főváros, Abuja közelében rohantak meg fegyveresek egy pályaudvart, és ott hét ember meggyilkoltak, sokakat pedig elraboltak. Az erőszakcselekmények hátterében rendszerint a földműves népesség és a nomád állattartók közötti konfliktusok, a legelőterületekért folytatott küzdelmek állnak. (Természetesen ez is egy etnikai konfliktus, MTI-ről magyarra fordítva ugyanis: a nomád fulani mohamedánok keresztény földműveseket irtanak, és néha fordítva, persze - a szerk.)

(MTI)