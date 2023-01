Külföld, Lapszemle :: 2023. január 9. 13:01 ::

The American Conservative: Ukrajnának semmi köze a demokráciához

Úgy tűnik, Ukrajna lelkes nyugati támogatói nem szégyellik magukat. Továbbra is szabadságszerető demokráciaként állítják be ezt az országot, holott egyre több bizonyíték igazolja, hogy egyáltalán nem az. A Volodimir Zelenszkij elnök december végi washingtoni hivatalos látogatását és a kongresszusi beszédét kísérő politikai megnyilvánulások és a médiában megmutatkozó tömjénezés volt erre a legutóbbi példa – írja a The American Conservative.



Fotó: Mandel Ngan/AFP/Getty Images

Ted Galen Carpenter véleménycikkében meg is indokolja fenti állítását. A Voice of America olyan cikket közölt, amelyben Zelenszkij megjelenését Winston Churchill 1941 decemberében a kongresszushoz intézett beszédéhez hasonlította. A The New York Times pedig azt állította, hogy Ukrajnában nagyban feldobta a közhangulatot Zelenszkij washingtoni „hősies fogadtatása”.

A lap leszögezi, hogy Zelenszkij beszéde azt a mítoszt állandósította, hogy Ukrajna egy bátor demokrácia, amely a szabadság bástyáit védi

Oroszország támadásától. Ez a kijelentés a mai összetett világban még akkor is túl egyszerű megfogalmazás lenne, ha Ukrajna valódi demokráciának számítana.

A véleménycikk leírja az igazi demokrácia ismérveit: a valódi demokráciák

nem tiltanak be több ellenzéki pártot, és

nem zárnak be ellenzéki médiumokat;

nem tiltják be azokat az egyházakat, amelyek a kormánynak nem tetsző politikát támogatnak,

nem börtönözik be a rezsim ellenfeleit,

még kevésbé tűrik a politikai foglyok kínzását;

nem tesznek közzé feketelistákat a hazai és külföldi kritikusokról.

Az orosz invázió kezdete előtt sem volt lenyűgöző Kijev teljesítménye a demokrácia és a polgári szabadságjogok terén – tette hozzá a lap. A Freedom House 2022-es jelentésében Ukrajna a „részben szabad” kategóriában szerepelt, a lehetséges 100 pontból 61 pontot kapott. A Human Rights Watch 2021-es jelentése Ukrajnáról szintén messze nem volt kedvező.

Az újságírók már a háborút megelőző évben is zaklatással és fenyegetésekkel szembesültek. 2021 februárjában az ukrán kormány több ellenzéki médiumot is bezárt, arra hivatkozva, hogy azok orosz propagandaeszközök voltak.

