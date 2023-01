Külföld :: 2023. január 13. 10:26 ::

Szigorítják a fellépést a vasárnapi brazíliai zavargások résztvevői és szervezői ellen

Szigorítja a brazil kormány a vasárnapi fővárosi zavargások résztvevői, szervezői és finanszírozói elleni intézkedéseket, megerősítik a Planalto elnöki palota biztonságát.

Luiz Inácio Lula da Silva új brazil elnök január elsejei beiktatása óta először reggelizett együtt újságírókkal. Elmondta, meggyőződése, hogy a Planalto ajtaja nyitva volt, nem törték be, ami azt jelenti szerinte, hogy valaki megkönnyítette a bejutást.

"Hogy juthat valaki az irodám ajtajáig, hogy akár le is lőhessen?" - tette fel a kérdést.

Vasárnap a volt brazil elnök, Jair Bolsonaro több mint 4000 híve tört be középületekbe, hatalmas károkat okozva az elnöki palotában, a legfelsőbb bíróság és a kongresszus épületében és környékén. A legutóbbi hivatalos adatok alapján körülbelül kétezer embert vettek őrizetbe, 1100-nál is többet zártak be kihallgatásuk után.

A hatóságok a térfigyelő kamerák, a sajtófotók és a közösségi médiában közzétett szelfik alapján azonosítják a zavargások résztvevőit.

Helyi idő szerint csütörtökön a szövetségi ügyészség azt kérte a brazíliavárosi bíróságtól, hogy fagyassza be 52 ember és hét vállalat mintegy 6,5 millió realos (466 millió forint) vagyonát, mivel azzal vádolják őket, hogy a finanszírozták a zavargások résztvevőinek fővárosba szállítását.

A nemzeti örökség komoly károkat szenvedett, műkincsek semmisültek meg vagy károsodtak. A kormány első becslései alapján a kongresszus két üléstermében keletkezett kár több mint 5,5 millió real.

Lula bejelentette, hogy mostantól "keményebb" lesz a védelem, "mert ami történt, az nem ismétlődhet meg".

(MTI)