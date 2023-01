A rendőrség becslése szerint Tel-Avivban több mint százezren tüntettek az új Netanjahu-kormány ellen szombat este, és mellettük országszerte is sok ezren vonultak az utcákra, hogy megpróbálják megakadályozni a jogrend tervezett átalakítását - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.

Tel-Aviv mellett Jeruzsálemben, Haifán, Beér-Seván, Herzliján, Nesz Ciónában, Modiinben is ezrek tüntettek a jogrendszer átalakításának terve ellen, miszerint egyebek között a politikusok felülbírálhatnák a legfelsőbb bíróság végzéseit. Ez a hatalmi ágak eddigi egyensúlyának megbontását, ezzel a demokrácia súlyos sérülését jelentené Izraelben a tiltakozók szerint.

Tel-Avivban beszédet mondott Móse (Bogi) Jaalon volt vezérkari főnök és védelmi miniszter, és arra figyelmeztetett, hogy demokratikus jogrend nélkül Izrael sebezhetővé és kiszolgáltatottá válik, hadserege elveszti erejét.

Dávid Groszman, Izrael legismertebb írója arról beszélt, hogy egyre többen "belső emigrációba" vonulnak, mert egyre kevésbé érzik hazájuknak az országot. Izrael Állam 75. évére szerinte oda jutott, hogy küzdelem folyik az ország demokratikus jellegéért, a szabadságjogokért. Most ezekben a "fekete" időkben eldől, hogy Izrael nagyon más lesz-e, mint amilyennek az alapítói megálmodták, s ezzel bizonyos értelemben meg is szűnik - vélekedett az író. Groszman kijelentette, hogy tilos eltávolodni az alapítók álmaitól és reményeitől, és erre szerinte a tüntetésen megjelent tömeg ad reményt.

A demonstrációt a tel-avivi diáktüntetések egyik vezetője vezette fel, mások között felszólaltak jogászok is, akik a tervbe vett jogi változások veszélyeit ismertették, valamint az izraeli high-tech szektor egyik vezetője, aki a jogrend átalakításának várható gazdasági következményeire figyelmeztetett.

Az MTI természetesen nem tért ki rá, de a Háárec több tüntetőt is megszólaltatott (amit a The Times of Israel is szemlézett). Egyikük, Rami Matan szerint Izrael Lengyeloszág és Magyaroszág útjára léphet, és akár emiatt bojkott áldozatává is válhat. Sándor, aki magyar nyelvű izraeli oldalt üzemeltet a "mi" miniszterelnökünkkel vont párhuzamot, de jó zsidóként megjegyezte, hogy Orbán butább Netanjahunál, de ugyanaz a politikai karakter a kettő. Ahogy a mellékelt fotón látszik, a hasonlóság vizuálisan is megjelent, de az nem derült ki, hogy a transzparens Sándor alkotása-e. Állítása szerint nem egyedül alijázott Magyaroszágról azért, mert feketelistára kerülve elvesztette állását.