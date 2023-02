Külföld, Bevándorlóbűnözés :: 2023. február 9. 15:08 ::

Török szóváltás Bécsben: agyonlőtt barátja egy válogatott focistát, majd jött a rokonság

A 43 éves volt labdarúgót az osztrák főváros Simmering nevű negyedében gyilkolták meg szerdán. A Kronen Zeitung szerint Kahraman egy ismerősével, az ugyancsak szép osztrák nevű Orhan "S."-sel először egy kávézóban folytatott heves vitát. A szóváltást később aztán a nyílt utcán, az Etrichstrassén folytatták, ahol Orhan S. végül elővett egy pisztolyt, lelőtte az egykori válogatott futballistát, majd önmagával is végzett.



A helyszínre érkező mentősök egyikük életét sem tudták megmenteni. A gyilkosság után a rendőrök lezárták a helyszínt, azonban a bécsi török közösségben gyorsan elterjedt a történtek híre. Sokan a helyszínre érkeztek, és az áldozat, valamint a gyilkos rokonai egymásnak is estek a tragédia után, ahogy kell.

A Kronen Zeitung szerint a két férfi évek óta jó barátságot ápolt. Azt, hogy most pontosan mi miatt veszhettek össze, egyelőre vizsgálják a nyomozók. A szemtanúk eddig két lehetséges magyarázattal álltak elő: az egyik, hogy valamilyen üzleti, pénzügyi konfliktus állhatott a háttérben, a másik pedig az, hogy féltékenységről volt szó (de az is elképzelhető, hogy mindkettő szerepet játszott).

Volkan Kahraman a 2000-es években háromszor lépett pályára az osztrák válogatottban. Az egykori középpályás 1997-ben kezdte profi pályafutását, és többek között megfordult a Feyenoordban, az Austria Wienben, a Salzburgban és a LASK-ban is. A labdarúgót egykori klubjai is gyászolják, köztük a Favoritner Athletik Club is. Miután profi karrierje véget ért, edzőként dolgozott több osztrák klubnál, legutóbb a Simmeringben található SC Ostbahn XI-nél. Ezenkívül a "konzervatív" Osztrák Néppárt (ÖVP) politikusa is volt, 2017-ben az ő színeikben indult a parlamenti választáson.

(KZ - Index nyomán)