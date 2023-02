A Starlink műholdas kommunikációs hálózat szükséges az ukrajnai kommunikáció biztosításához, de nem szabad olyan műveletek támogatására használni, amelyek a III. világháború kirobbanásához vezethetnek – jelentette ki Elon Musk amerikai üzletember, a SpaceX alapítója.

„A Starlink Ukrajna kommunikációs gerince, különösen a frontvonalakon, ahol szinte minden más internetkapcsolat megsemmisült. De nem fogjuk lehetővé tenni a konfliktus eszkalálódását” – írta Musk a Twitteren.

You’re smart enough not to swallow media & other propaganda bs.



Starlink is the communication backbone of Ukraine, especially at the front lines, where almost all other Internet connectivity has been destroyed.



But we will not enable escalation of conflict that may lead to WW3.