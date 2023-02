Külföld :: 2023. február 17. 20:32 ::

Scholz szerint a fegyverszállítások lerövidítik a háborút - de valamiért Macronnal együtt mégis elhúzódó konfliktusra készülnek

Olaf Scholz német kancellár és Emmanuel Macron francia államfő is az Oroszország Ukrajna elleni háborújának elhúzódására figyelmeztetett pénteken az 59. Müncheni Biztonsági Konferencián (MSC).

A világ legrangosabb biztonságpolitikai fórumán a német kancellár kiemelte, hogy folytatni kell Ukrajna támogatását fegyverekkel, "amíg csak szükséges", ugyanakkor meg kell őrizni az egyensúlyt Ukrajna lehető legnagyobb mértékű támogatása és a háború "nem szándékolt kiszélesedésének" elkerülése között. A német kormány változatlanul ezt az irányvonalat képviseli, és mindig egyezteti döntéseit partnereivel - mondta.

Olaf Scholz tévedésnek nevezte, hogy a fegyverszállítások meghosszabbítják a háborút. Az összefüggés fordított, Ukrajna támogatása azt szolgálja, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök minél gyorsabban belássa, hogy "imperialista" törekvései nem járnak sikerrel. Ez adhat esélyt a háború befejezésére és "az orosz hódító csapatok visszavonulására" - mondta.

Mindezzel együtt "bölcs" dolog "hosszú háborúra" készülni, és nemcsak Ukrajna önvédelmi képességét kell megerősíteni - fejtette ki a német kancellár, aláhúzva, hogy tartósan a hazai összetermék (GDP) 2 százalékára emelik a védelemre fordított német költségvetési forrásokat,

Emmanuel Macron azt mondta, az Ukrajna mellett kiálló országok hitelességének érdekében "készen állunk egy elhúzódó konfliktusra". Aláhúzta, hogy "nem jött el a párbeszéd ideje", egyelőre arra kell törekedni, hogy Ukrajna képessé váljék a saját feltételeinek megfelelő körülményeket teremteni a békekötéshez.

Ezért fokozni kell a nyugati fegyveres támogatást, hogy az ukrán csapatok "ellentámadásba lendüljenek" - mondta a francia államfő.

A német kancellárhoz hasonlóan a francia államfő is hangsúlyozta, hogy Oroszország nem zárhatja győzelemmel az Ukrajna elleni háborút. Kifejtette, hogy Vlagyimir Putyin máris kudarcot vallott, méghozzá négyszeresen. Nem vált be az a számítása, hogy csapatai gyorsan lerohanják és elfoglalják Ukrajnát, és mindenki számára világossá vált, hogy nem legitim, hanem "neokolonialista" háborút folytat, amelyben ráadásul olyan "neomaffiaállami" eszközöket használ, mint a Wagner magánhadsereg. Továbbá az orosz elnök szándékával szemben a NATO nem gyengül, hanem két új taggal bővül, és Putyin kudarca az is, hogy az Ukrajna elleni támadással nem erősíti, hanem rombolja hazája tekintélyét - emelte ki Emmanuel Macron.

