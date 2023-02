Külföld :: 2023. február 21. 22:00 ::

Kémkedés miatt vádat emeltek Dániában a volt védelmi miniszter ellen

Kémkedés miatt vádat emeltek Dániában egy korábbi védelmi miniszter ellen, mivel a hatóságok feltételezése szerint több alkalommal is továbbadott titkos nemzetbiztonsági értesüléseket - közölte kedden a dán vádhatóság.

Claus Hjort Frederiksen, a liberális Venstre párt politikusa megerősítette a vádemelés tényét, de tagadta az ellene felhozott vádakat. "Nem léptem túl a politikusként élvezett kiterjedt véleménynyilvánítási szabadságom határait. Nem hoztam nyilvánosságra semmilyen állítólagos államtitkot. Kész, vége" - írta Facebook-bejegyzésében. "Nem így képzeltem el a nyugdíjas éveimet" - tette hozzá a 75 éves politikus.

Jakob Berger Nielsen illetékes ügyész szerint a vádak a dán büntető törvénykönyv ritkán alkalmazott 109. cikkelyén alapulnak, amely államtitok továbbadásáról, illetve nyilvánosságra hozataláról rendelkezik.

A tavaly novemberi választásokon Frederiksen már nem indult, így elvesztette addig élvezett büntetőjogi mentességét is.

Egyelőre nem tudni, hogy a per mikor veszi kezdetét. Az ügyészség zártkörű tárgyalást kért az ügy természetére hivatkozva. Frederiksen, ha megállapítják bűnösségét, 12 évig terjedő börtönbüntetésre számíthat.

Tavaly év elején több dán sajtóorgánum egybehangzóan arról cikkezett, hogy Claus Hjort Frederiksen Dánia és az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) együttműködése kapcsán kerülhetett bajba. Az együttműködést a politikus, aki 2016 és 2019 között töltötte be a védelmi tárcavezetői tisztséget, több alkalommal is megerősítette. 2020-ban, illetve 2021-ben adott interjúkban azt mondta, hogy a dán katonai hírszerzés segített az Egyesült Államoknak lehallgatni német, francia, svéd és norvég vezető politikusokat, közük Angela Merkel akkori német kancellárt is.

"Köztudomású volt 2013 óta, hogy ez az együttműködés létezett" - mondta Frederiksen egy videófelvételen, amelyet a B.T. dán hírlap tett közzé kedden az interneten. "Ki hozta nyilvánosságra ezt az együttműködést? Maguk az amerikaiak, hiszen benne volt az (Edward) Snowden által közzétett NSA-iratokban" - hangsúlyozta a megvádolt politikus.

(MTI)