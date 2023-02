Külföld :: 2023. február 23. 23:14 ::

Európai Tanács: a tizedik szankciós csomag is fokozza a nyomást, hogy Oroszország véget vessen a háborúnak

Oroszország Ukrajna elleni agressziója sérti az emberiség értékeit és a béke elleni bűncselekménynek számít, amellyel szemben nem lehet és nem szabad tétlennek maradni - írták az Európai Tanács tagjai abban a nyilatkozatban, amelyet az ukrajnai háború tavaly február 24-i kitörésének egyéves évfordulójához igazítva, csütörtökön tettek közzé.

Az európai uniós tagországok vezetői nyilatkozatukban aláhúzták: egyetlen országnak sincs joga inváziót indítani a szomszédja ellen, vagy megsérteni annak önállóságát és területi egységét.

Azt írták, hogy Oroszország módszeresen választott célpontjául polgári személyeket, városokat döntött romba, és támadást intézett az ukrán identitás ellen.

"Eltökélt szándékunk biztosítani, hogy felelősségre vonjanak mindenkit, aki az Oroszország Ukrajna elleni háborújával összefüggésben elkövetett háborús bűncselekményekért és egyéb nagyon súlyos bűncselekményekért felelős" - fogalmaztak a tagországok állam-, illetve kormányfői.

Kiemelték: az ukrán nép megmutatta a világnak, hogy hazájuk jövőjéről az ukránoknak kell dönteniük. Az ukrán nép "hihetetlen erőt tanúsított hazájának és a nemzetközi jog alapelveinek az orosz agresszióval szembeni védelmezésében. Elszántságot tanúsított a demokrácia és a szabadság védelme során, ellenálló képességet a megpróbáltatásokkal és méltóságot Oroszország bűncselekményeivel szembetalálkozva. (...) Minden ukrán megérdemli, hogy békében élhessen, és a sorsáról szabadon dönthessen. Ukrajna az európai család tagja" - jelentették ki.

Hangsúlyozták továbbá: az Európai Unió továbbra is támogatni fogja Ukrajnát politikai, gazdasági, humanitárius, pénzügyi és katonai tekintetben, egyebek között az európai ipartól való gyors, koordinált beszerzések révén. Az EU támogatni fogja Ukrajna újjáépítését is, amelynek során törekedni fog a befagyasztott orosz vagyoni eszközök felhasználására az uniós és a nemzetközi joggal összhangban. Közölték azt is, hogy az EU tovább fokozza az Oroszországra annak érdekében gyakorolt nyomást, hogy véget vessen a háborúnak.

"Ennek érdekében el fogjuk fogadni a tizedik szankciócsomagot, és lépéseket fogunk tenni azokkal szemben, akik megkísérlik az uniós intézkedések kijátszását" - fogalmaztak.

Az Európai Tanács tagjai leszögezték: támogatják Volodimir Zelenszkij ukrán elnök béketervét. Nemzetközi partnereikkel együtt pedig gondoskodni fognak arról, hogy Ukrajna felülkerekedjen, valamint a nemzetközi jog tiszteletben tartásáról, a békének és Ukrajna nemzetközileg elismert határain belüli területi egységének a helyreállításáról, Ukrajna újjáépítéséről és az igazságszolgáltatásról.

(MTI)