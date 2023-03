Külföld, Bevándorlóbűnözés :: 2023. március 7. 19:20 ::

Bemutatták a 2022-es dortmundi bűnügyi statisztikát - brutális a növekedés

Friss hír, hogy Berlinben 100 nyugdíjast költöztetnek ki egy idősotthonból, mégpedig nem másért, mint hogy migránsokat költöztessenek a helyükre. Weddingben az evangélikus egyház Johannesstift Diakonie alapítvány számos idős embernek mondott fel a Müllerstraße egyik idősek otthonában, hogy "menekültek" költözhessenek a helyükre.

A Focus szerint összesen 110 lakónak mondtak fel. Közel felük már elhagyta az otthont, a többiek 2023 végéig kaptak felmondást. A Focus beszámolója szerint a főbérlő azért részesíti előnyben a migránsokat és menedékkérőket, mert az ő elhelyezésük az állami támogatások miatt sokkal jövedelmezőbb, mint az idősek ellátása.

Teljes az őrület tehát.

Főként ennek tükrében érdemes szemléznünk egy másik németországi hírt, miszerint Gregor Lange dortmundi rendőrfőnök pár napja bemutatta a 2022-es év bűnözési statisztikáit. A bűnelkövetési módok minden területén hatalmas a növekedés.



Szatirikus grafika a német viszonyokról: a limuzinban ülő, pólóján 68-as számot viselő figura jelképezi a politikai elitet, a szám az 1968-as eseményekre utal, amikor szárba szökött a kultúrmarxizmus, a gondolatok pedig, melyek lekötik, "klímavédelem", "tolerancia", "gender", "nemsemlegesség", körülötte pedig káoszba fullad az ország, bűnözők tombolnak (forrás: flickr.com)

A Die Heimat nevezetű dortmundi központú hazafias párt azt írja, az állami ellenőrzés totális elvesztése tapasztalható, egyre bomlik a belső biztonság, az utcán erőszakos bűnözők fosztogatnak, a gyilkosságok száma is növekszik.

Csak a bejelentett erőszakos bűncselekmények száma mintegy 30 százalékkal nőtt, ez számszerűleg 2912 eset. Az utcai bűntények száma több mint 13 százalékkal, a rablásoké 44 százalékkal nőtt. És ami kimondottan sokatmondó, a migráns bandák által elkövetett szervezett zsebtolvajlás több mint 60 százalékkal emelkedett!

De nézzük tovább az adatokat:

Az élet elleni bűncselekmények több mint 47 százalékkal nőttek, csak a szexuális bűncselekmények szintje nem változott. Mert az már eddig is nagyon magas volt, 2021-ben is ezer feletti számot jegyeztek. Átlagolva ez annyit tesz, Dortmundban statisztikai alapon minden nap elkövetnek három nemi erőszakot.

A Die Heimat szerint hivatalos adatoknál azt is mindig figyelembe kell venni, hogy csak azokról a bűncselekményekről van szó, amelyeket jelentettek a rendőrségen. Az erőszakos és különösen az utcai bűnözés esetében az érintettek gyakran már egyáltalán nem tesznek feljelentést, akár az elkövetőktől való félelem miatt, akár azért, mert már régen feladták a működő rendőrségi és igazságszolgáltatási rendszer reményét.

A nemzeti mozgalom szerint nincs tovább hová hátrálni, megalkuvástól mentesen kell küzdeni a bűnözős ellen. Nem fogadhatják el, hogy jogi kiskapuk legyenek, ahogy azt sem, hogy vannak a rendőrség számára "tiltott területek" (no-go zónák), és azt akarják, hogy a német rendőrség tegye a dolgát, ne az ellenzéki gondolkodású németeket üldözze, hanem védje a tisztességes német állampolgárokat. A párt célja az, hogy toloncolják haza a külföldi bűnözőket.

Amolyan lábjegyzet a végére, mielőtt elkezdenénk szörnyülködni (egyébként joggal), mivé lett Németország, és hogyan nem teszi a dolgát a német rendőrség, azért emlékeztessük magunkat, hogy Magyarországon sem sokkal jobb a helyzet. És az, hogy még - esetleg - ezt a szinten nem érjük el, csak idő kérdése! Mindenfajta kormányzati propaganda ellenére. Nálunk is vannak no-go zónák, nálunk is léteznek efféle "jogi kiskapuk", nálunk is azok ellen lép fel inkább - politikai nyomásra - a rendőrség, akik a rend és a közbiztonság talaján állnak.

Lantos János - Kuruc.info