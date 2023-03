Külföld, Lapszemle :: 2023. március 11. 11:37 ::

Lapértesülés: lassan bár, de fogy a Nyugat türelme, Amerika tárgyalásra noszogatja Zelenszkijt

A nyugati országok hivatalosan százszázalékosan támogatják Ukrajna honvédő háborúját, azonban egy idő után a belpolitikai nyomás átírhatja ezen országok külpolitikáját. Sőt, Washington állítólag már finoman jelezte is Kijevnek, hogy készüljenek a tűzszüneti tárgyalásokra – állítja többek között a Washington Post amerikai és a Frankfurter Allgemeine Zeitung német lap.



Fotó: AFP

„Ma Kijevben vagyok, hogy találkozzak Zelenszkij elnökkel, és megerősítsem az Ukrajna demokráciája, szuverenitása és területi integritása melletti rendíthetetlen elkötelezettségünket” – mondta Joe Biden amerikai elnök váratlan kijevi látogatásán februárban. Miközben Biden az ukrán főváros utcáin sétált, majd Zelenszkijjel tartott közös sajtótájékoztatóján is nyomatékosította az Egyesült Államok támogatását, a háttérben már egészen más hangvételű beszélgetés folyhatott – erről a német FAZ ír

A német lap értesülései szerint Biden felidézte "ukrán" kollégájának, hogy országa eddig mennyi katonai és pénzügyi segítséget nyújtott az ostromlott Ukrajnának a háború kitörése óta, és megérti, hogy Kijev többet akar, de egy idő után már nem lehetséges az ország támogatása.

Mint a lap fogalmaz: Biden 2020-ban arra kért és kapott mandátumot az amerikaiaktól, hogy az Egyesült Államokat "meggyógyítsa", ez pedig nagy feladat. Ráadásul az amerikai külpolitika már Barack Obama óta Európa helyett leginkább Ázsiára fókuszál.

Miközben Ukrajnában a frontok befagytak, a két háborúban álló fél valahogy maga felé próbálja dönteni a mérleg nyelvét: Ukrajna további támogatásokat kér nyugati szövetségeseitől, hogy azok segítségével nagyszabású offenzívát indíthasson az oroszok által elfoglalt ukrajnai területeken, míg Oroszország többek között Irán és Kína segítségével próbálja pótolni fogyó katonai készleteit.

Miközben Biden hivatalosan azt hangoztatja, hogy rendíthetetlen Ukrajna támogatásában, a háttérben a külpolitikai magatartása már mást is mutat: nemcsak a FAZ, hanem a Washington Post is arról ír , hogy

a Biden-adminisztráció tagjai és tanácsadói is azt szeretnék, hogy Zelenszkijék, akár némi területvesztés árán is, de tárgyaljanak a háború befejezéséről Oroszországgal.

A Postnak név nélkül nyilatkozó amerikai tisztviselők azt mondták, nem tudják a végsőkig támogatni Ukrajnát, és emiatt a következő hónapok kritikusak a háború szempontjából – Ukrajna vagy most nyer, vagy soha.

Nő a nyomás Washingtonon és Berlinen

Bár Joe Biden amerikai elnök és Olaf Scholz német kancellár a múlt pénteki, Washingtonban tartott munkatalálkozója után röviden arról beszélt, hogy mindketten Ukrajna támogatásában érdekeltek, és Oroszországot meg kell büntetni az agressziója miatt, a FAZ a találkozó előtt írt cikkében emlékeztetett:

mind a berlini, mind a washingtoni vezetésen egyre nagyobb a nyomás.

Az Egyesült Államokban a 2022. novemberi félidős választások után a republikánusok visszaszerezték a Képviselőházat. A republikánus frakció normálisabbik része azonban már a választások előtt bejelentette, hogy a Biden-adminisztrációnak Ukrajna helyett az amerikaiak védelmével kellene foglalkoznia.

Eközben Berlinben Sahra Wagenknecht egy újságíróval indított közös petíciójában – amelyet a parlamenti pártok közül kizárólag az AfD írt alá – a mihamarabbi béketárgyalásokat követelték a háborúban álló felektől, valamint Németország Ukrajnának adott katonai és pénzügyi támogatások leállását. A kritikusai szerint túlzottan oroszbarát politikát folytató Wagenknechték hívására február végén Berlinben mintegy tizenháromezren vonultak utcára, hogy a német fegyveradományok leállítása mellett a békét, a tárgyalásokat és kompromisszumot követeljék mindkét harcoló féltől.

Bár a FAZ is azt állítja, hogy Biden és Scholz is "általában" maga dönt az országuk külpolitikájáról – gyakran akár tanácsadóik vagy kabinetjük tagjainak véleményével ellentétesen –, és jelenleg az amerikai és a német társadalom többsége támogatja a külpolitikájukat, a lap szerint mindkét vezető tart attól, hogy országaikban kialakul egyfajta háborús fásultság, és a most még Ukrajna mellett teljesen kiálló közvélemény megváltozhat. Ráadásul mindketten lassan választásokkal néznek szembe: Biden, bár hivatalosan nem jelentette be még újrázási vágyait, sorsáról az amerikai választók jövő ősszel, Scholz kancellárságáról pedig a németek két év múlva döntenek.

Azzal pedig mindkét vezető tisztában van, hogy kizárólag külpolitikai ügyekkel választást nem lehet nyerni.

Nem most vágják le Ukrajnát a segítségről

Ugyanakkor azzal mind a kancellár, mind az amerikai elnök tisztában van – és ezt nyilvánosan is kommunikálják –, hogy nem hagyhatják, hogy Vlagyimir Putyin egyszerűen elfoglalja Ukrajna egy jelentős részét, és megússza az agresszióját.

A háttérben az Egyesült Államok vezetésével mindkét ország azon ügyködik, hogy minél több ország nyújtson katonai eszközöket Ukrajnának, hogy minél sikeresebb lehessen az ukránok tavaszi ellentámadása. Biden ennek érdekében például január közepén Mark Rutte holland miniszterelnököt fogadta, amit március elején Olaf Scholz német kancellár, majd Emanuel Macron francia elnök látogatása követ. Emellett találkozott a G7-ekkel, a NATO keleti tagállamait tömörítő Bukaresti Kilencekkel, de volt G20-találkozó is, amelyen az amerikai elnök adminisztrációja részt vett.

A Washington Post meg nem nevezett amerikai tisztségviselőkre hivatkozva arról ír, hogy a Biden-adminisztráció ennek ellenére azt szeretné, ha nem is azonnal, de egy esetleges sikeres ukrán ellenoffenzíva után – amelyben az ukrán haderőknek minél több területet sikerülne visszafoglalniuk a megszálló orosz erőkkel szemben – Zelenszkij kezdeményezzen fegyverszünetet és béketárgyalást Putyinnal.

Mindezek ellenére drasztikus külpolitikai irányváltásra nem számíthatunk a közeljövőben.

Mint arra az amerikai adófizetői pénzből működő Voice of Americának (VOA) megszólaló szakértő felhívta a figyelmet: jelenleg Washingtont és Berlint az érdekli, hogyan lehetne felgyorsítani a segítségnyújtást a tavaszi ukrán ellenoffenzívához.

A lapnak nyilatkozó Jackson Janes, a German Marshall Fund nevű politikai think tank kutatója úgy látja, jelenleg még nincs terítéken, hogyan lehetne a konfliktust lezárni, hiszen amíg Putyin nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni, addig azt nem lehet lezárni. Szerinte az orosz elnököt csak úgy lehet tárgyalóasztalhoz kényszeríteni, ha Oroszország hatalmas területeket veszít Ukrajnából.

Emellett úgy látja, amíg az ukránoknak van kedvük harcolni – és jelenleg nagyon is van –, akkor addig folytatni kell a támogatást.

Az idei évben teljes gázzal kell nyomni, hogy Ukrajna minden támogatást megkapjon, amire szüksége van – zárta gondolatait a szakértő.

Zelenszkij kockázatos döntése visszaüthet Ukrajna számára

Volodimir Zelenszkij elnök belerángatta magát egy kimerítő háborúba, ez a döntés pedig hosszú távon Moszkvának kedvezhet – írja Sean Bell katonai elemző.

A két világháború öröksége – a tömeges áldozatokkal járó kimerítő háborúk – arra késztette a Nyugatot, hogy újragondolja katonai doktrínáját. Ennek folyományaként a nyugati hadseregek kifejlesztették az úgynevezett manőverező hadviselést, amely a csúcstechnológiás fegyvereket az ellenség harci moráljának megsemmisítésére használja fel, helyezi képbe az olvasót a szakértő.

Oroszország és Ukrajna azonban sok közös örökséggel, történelemmel és hagyománnyal rendelkezik. A középkori háborúkban a taktika kevés szerepet kapott, a hangsúly a nyers brutalitáson volt, írja Sean Bell, aki a következő gondolatmenetében már a mostani háborút elemzi.

Szerinte Oroszország „Góliátja” Ukrajna „Dávidját” egy kimerítő háborúba akarja bevonni, mert ebben látja a győzelem kulcsát. Ezzel szemben Ukrajnának meg kell találnia a módját annak, hogy a nyugati csúcstechnológiás fegyvereket kihasználva saját katonai előnyre tegyen szert – teszi hozzá az elemző.

Ez azonban kulturális kihívás elé állítja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt: választania kell, hogy gladiátor módjára harcol Oroszországgal, vagy alkalmazkodik a túlélés érdekében.

Sean Bell úgy látja, a Bahmutért folytatott elhúzódó és véres csata megmutatta a kultúrák közötti összecsapást. Bahmut nem jelentős katonai célpont, azonban szimbolikus jelentőségűvé vált. Az amerikai hadsereg a stratégiai visszavonulást részesíti előnyben, hogy megőrizze az ukrán hadrafoghatóság korlátozott szintjét az előttük álló csatákhoz, ami egy klasszikus manőverező megközelítés – írja.

Zelenszkij elnök azonban a város megerősítése mellett döntött, így belerángatta magát egy kimerítő háborúba. Ezzel kockáztatott, mert lehet, hogy ez a lépés végül Oroszországnak kedvez – vélekedett Sean Bell, aki szerint ebben a háborúban nem lesznek győztesek, de egyik fél sem engedheti meg magának, hogy veszítsen.

„Ha Ukrajna túl akarja élni a háborút, akkor meg kell őriznie korlátozott erőforrásait, meg kell gyengítenie Oroszország harci akaratát és képességét, majd újra kell építenie magát” – írja a katonai elemző.

(Index nyomán)