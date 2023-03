Külföld, Videók :: 2023. március 14. 10:23 ::

Videó: nem minden svéd szeretne csatlakozni a NATO-hoz

Ugyan nem ma vagy tegnap történt, hanem még 1-2 héttel ezelőtt, de nem sok helyen adtak hírt róla, hogy Svédországban, Stockholmban tüntetést szervezett az Északi Ellenállási Mozgalom (Nordic Resistance Movement). Mégpedig abból az apropóból, hogy a NATO és a globalizmus ellen emeljék fel a szavukat. Egész pontosan az volt egy jelszó: halál a globalizmusra!

Magyarországi belpolitikai viszonylatban, legalábbis a kormánypárti sajtó tekintetében azért lehetett volna érdekes az eset, mert, mint ismert, a felszínen legalábbis feszültség mutatkozik a magyar és a svéd, illetve a finn kormány között a NATO-csatlakozási szándék körül. Persze valójában Magyarország ratifikálni fogja mindkét csatlakozási kérelmet, növelve ezzel a világháború esélyét, úgy mellékesen.

Viszont jellemző a Fideszre a kettős kommunikáció, saját híveinek befelé próbálnak úgy tenni, mintha ők valóban megfontolnák, hogy ne támogassák a csatlakozásukat, és "komoly feltételekhez kötik", és így hangolnak kicsit a svédek és finnek ellen a hazai sajtóban. De ezt a tüntetést valahogy nem igazán kapták fel, nem használták ki, ennek oka pedig nyilván a szervező mozgalomban rejlik, az Északi Ellenállási Mozgalom egy, a skandináv országban működő radiális nacionalista szerveződés, hogy másképpen fogalmazzunk, olyanok, amelyekre azt ildomos mondaniuk a fideszeseknek, szélsőjobboldali, ami ugyebár ugyanaz, mint a szélsőbal, "két szélsőség összeér ", és lehet, még Köves Slomónak sem tetszene. Azt meg nem lehet engedni.

Mindenesetre ami lényegesebb, nem tudjuk, például a svéd társadalmon belül milyen támogatottsága lehet valójában a NATO-csatlakozásnak. Persze az Északi Ellenállási Mozgalom tüntetéséből nem vonunk le azért szélesebb következtetéseket, nyilván tudjuk - sajnos - hogy az ő álláspontjuk (más témákban is) kisebbségi álláspont Svédországban. Ez is meg is látszik az országon. És ez a svédek baja is.

Mindenesetre nézzük meg a videót a tüntetésről:

L. J. - Kuruc.info