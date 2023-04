Külföld :: 2023. április 2. 08:13 ::

Meloniék pénzbüntetéssel védenék az olasz nyelvet az anglomániától

Egy új törvényjavaslat szerint büntethetővé válnának azok az olaszok, akik hivatalos kommunikációjuk során angol vagy más idegennyelvű kifejezéseket használnak – írja a CNN nyomán a 24. A törvényjavaslatot Giorgia Meloni párttársa, Fabio Rampelli nyújtotta be, és maga a miniszterelnök is támogatja. Bár a tiltás az összes idegennyelvre vonatkozna, külön célba venné az „anglomániát”, az angol szavak térnyerését, amely szerintük leértékeli és leépíti az olasz nyelvet. Hozzáteszik azt is, hogy a helyzet szerintük csak romlott, mióta az Egyesült Királyság nem is az EU tagja.

A törvény minden közhivatalt betöltő személy számára előírniá az írott és beszélt olasz nyelv magas kifinomult művelését és a cégek számára is megtiltaná az angol rövidítések vagy foglalkozási titulusok használatát. Még azt is leszögezik, hogy a külföldiekkel foglalkozó hivatalokban is az olasznak kell az elsődleges nyelvnek lennie.

Nem pusztán egy divatról van szó, hiszen divatok jönnek-mennek, de az anglománia hatással van a teljes társadalomra

– olvasható a törvényjavaslat szövegében, amelyet a parlamentnek még meg kell vitatnia.

Ha elfogadják jelenlegi formájában, az ország területén zajló bármiféle promóciós tevékenység számára kötelezővé válna az olasz nyelvhasználat. A kilátásba helyezett büntetések 5000 és 100 ezer euró közt mozoghatnak, tehát csaknem 38 millió forintos díj is kiszabható lenne arra, aki hivatalos kommunikációja során megsérti a törvényt. Az olasz kulturális minisztérium állítaná fel a bizottságot, amely a média, az iskolák, a kreskedelem és a reklámipar számára előírná a nyelv helyes használatát: például a bruschettát nem szabadna brusettának mondani.