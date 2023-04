Külföld :: 2023. április 2. 21:54 ::

Az öntudatos Jew York times nem fog fizetni a hitelesítésért a Twitteren

A The New York Times című amerikai napilap nem fizet azért, hogy az újság fiókjai megkapják a korábban hitelesítésre szolgáló kék pipát a Twitteren - jelentette be vasárnap az amerikai napilap szóvivője.

"Szintén nem fogjuk megtéríteni újságíróinknak a személyes fiókjaik Twitter Blue-szolgáltatással kapcsolatos kiadásait, kivételt azok a ritka esetek képeznek, amikor ez a státusz elengedhetetlen tudósítások céljából" - hangsúlyozta a lap a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva nem sokkal azt követően, hogy az amerikai napilap elvesztette hitelesített státusztát a közösségi médiaplatformon.

A Twitter nemrég közölte, hogy április elsejével több fiók is elveszíti hitelesítését. A korábbi gyakorlat szerint egy kék pipa jelezte azt, hogy egy fiók ellenőrzött, vagyis valóban azt a felhasználót takarja, akinek állítja magát. A Twitter Blue bevezetésével ez a szolgáltatás előfizetőssé vált.

A Twitter egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére az ügyben.

(MTI)