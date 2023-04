A német Allianz és Munich Re biztosító megújította a sérült Északi Áramlat 1 gázvezetékre kötött biztosítást – közölte a Reuters.

Németország úgy döntött, megvárja, hogy javulnak-e a kapcsolatok Oroszországgal a gázvásárlások folytatásához – tették hozzá.

Reuters reports that the German insurers Allianz and Munich Re have renewed insurance for the damaged Nord Stream 1 gas pipeline.

Reuters writes that Germany has decided to wait and see whether relations with russia can improve in the future for gas purchases to resume.