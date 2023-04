Külföld :: 2023. április 14. 23:18 ::

Navalnij "rejtélyes betegsége" és börtönkörülményei miatt aggódik az Európa Tanács

Az Európa Tanács (ET) mélységesen aggódik amiatt, hogy az Oroszországban már több mint két éve fogságban tartott, ellenzéki Alekszej Navalnij egészsége a hírek szerint rohamosan romlik - hívta fel a figyelmet közös nyilatkozatában Marija Pejcinovic-Buric, az ET főtitkára, Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir izlandi külügyminiszter, az ET miniszteri bizottságának elnöke, valamint Tiny Kox, a strasbourgi szervezet parlamenti közgyűlésének elnöke pénteken.

"Súlyosan aggaszt bennünket az orosz ellenzéki politikussal szembeni rossz bánásmód és fogva tartásának kegyetlen körülményei. Felszólítjuk az orosz hatóságokat, hogy haladéktalanul biztosítsák a megfelelő orvosi ellátást Navalnijnak" - hangsúlyozták az ET vezetői.

Nyomatékosították továbbá, hogy Oroszországnak - az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletéhez igazodva - haladéktalanul szabadon kell bocsátania az orosz politikust.

Alekszej Navalnij szóvivője csütörtöki Twitter-bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy a politikus "rejtélyes betegséggel" küzd a börtönben, alig több mint két hét alatt nyolc kilót fogyott. A szóvivő szerint Navalnijt ismereten eredetű gyomorpanaszokkal kezelték, és a börtönorvosok nem voltak hajlandóak azonosítani, milyen gyógyszert adtak be neki, ezért nem kizárt, hogy tünetei lassú mérgezésnek tulajdoníthatók. Azt is hozzátette, hogy Navalnij januárban hasonló fájdalmakkal küzdött, és sokat fogyott, miután vírusfertőzés miatt antibiotikumokkal kezelték.

A Vlagyimir Putyin elnök vezette orosz rendszert bíráló politikust csalásért, a bíróság és a feltételes szabadlábra helyezés feltételeinek megsértéséért ítélték 11 és fél év szabadságvesztésre. Navalnij szerint az összes ellene felhozott vád koholmány, és egyetlen céljuk az elhallgattatása. Nyugati laboratóriumi vizsgálatok szerint 2020-ban idegméreggel mérgezték meg, amiből Németországban épült fel. Hazatérése után tartóztatták le 2021-ben a feltételes szabadlábra helyezés feltételeinek megsértésére hivatkozva.

(MTI)