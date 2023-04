Külföld :: 2023. április 18. 13:06 ::

Őrizetbe vették a Skót Nemzeti Párt pénzügyi vezetőjét

Őrizetbe vették kedden Colin Beattie-t, a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) pénzügyi vezetőjét a párt finanszírozásának ügyében csaknem két éve folyó nyomozás keretében. Ugyanebben az ügyben két hete szintén őrizetbe vették, majd kihallgatása után - egyelőre vádemelés nélkül - szabadlábra helyezték Peter Murrellt, Nicola Sturgeon volt skót miniszterelnök férjét, az SNP egykori pártigazgatóját.

A skót rendőrség (Police Scotland) keddi tájékoztatása szerint a 71 éves Beattie-t gyanúsítottként tartják vizsgálati fogságban, kihallgatása megkezdődött.

A beszámoló nem tér ki arra, hogy az SNP pénztárnokát pontosan mivel gyanúsítják. A Police Scotland közölte ugyanakkor, hogy Beattie ügyében jelentést küld a legfőbb skót vádhatóságnak (Crown Office and Procurator Fiscal Service, COPFS).

Skóciában a COPFS hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a rendőrség által vizsgált kiemelt jelentőségű ügyekben indokolt-e a vádemelés.

A rendőrség Murrell ügyében is jelentést küldött a vádhatóságnak.

A vizsgálat 2021-ben indult, miután bejelentés érkezett a hatóságokhoz 667 ezer font (több mint 280 millió forint) értékű adomány ügyében, amelyet az SNP hivatalosan az újabb skóciai függetlenségi népszavazás kiírását célzó kampány finanszírozására gyűjtött az elmúlt években. A párt számláin 2019 végén azonban csak 97 ezer font volt, és a teljes nettó pénzügyi eszközállomány sem haladta meg sokkal a 272 ezer fontot.

A rendőrség ugyanakkor Peter Murrell őrizetbe vételének napján lefoglalt egy luxuskivitelű lakóautót, amely 2021 óta parkolt Murrell 92 éves édesanyjának otthona előtt.

A vizsgálat során kiderült az is, hogy Murrell tavaly több mint százezer font kölcsönt adott saját vagyonából az SNP-nek "a pénzforgalmi fennakadások áthidalására".

Nicola Sturgeon férjének két héttel ezelőtti kihallgatásával egyidejűleg a Police Scotland nyomozói számos helyszínen, köztük a házaspár glasgowi otthonában és az SNP edinburgh-i székházában is házkutatást tartottak.

Nicola Sturgeon február 15-én jelentette be teljesen váratlanul, hogy távozik az SNP vezetői tisztségéből és így a skót miniszterelnöki posztról is. Indoklásában több okot is felsorolt - köztük elsősorban azt, hogy megítélése szerint túlságosan "polarizált" vélemények alakultak ki róla a választók körében -, de azt nem említette, hogy lemondásának köze lenne a Skót Nemzeti Párt finanszírozása ügyében folyó vizsgálathoz.

Peter Murrell 1999 óta volt az SNP pártigazgatója, de nemrégiben - éppen az SNP vezetőválasztási kampányának idején - távozott ebből a tisztségből.

(MTI)