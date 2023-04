Külföld :: 2023. április 23. 10:55 ::

Zelenszkij: az orosz agresszióba fektetnek be azok, akik a szankcióellenes poltitikákat támogatják

„Az egyik legfontosabb közös feladatunk, hogy megszüntessünk minden lehetőséget Oroszország számára a szankciók kijátszására” – fogalmazott.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombat este is elküldte szokásos videóüzenetét. A mostani monológjának fő témája a szankciók, illetve a szankciók ellen felszólalok megdorgálása volt. Úgy látja, hogy „az orosz agresszióba fektetnek be azok, akik [a szankcióellenes politikákat] támogatják”. Ezzel akár Magyarországnak is üzenhetett, ugyanis köztudott, hogy

a magyar kormány nem a szankciók további erőltetését, hanem a gazdasági kapcsolatok fenntartását hangsúlyozza.

Két szankciós listán olyan magánszemélyek és jogi személyek szerepelnek, akik segítenek kijátszani az Oroszország elleni szankciókat, háborús bűnösök tulajdonát birtokolják. Az elnök hangsúlyozta, hogy

az ukrán szankciós csomagokat részletesen kidolgozzák, és a partnerekkel szinkronizálják.

Hozzátette: „Az egyik legfontosabb közös feladatunk, hogy megszüntessünk minden lehetőséget Oroszország számára a szankciók kijátszására. Minden olyan orosz rendszer, amely lehetővé teszi a szankciók kijátszását, időt ad ehhez a háborúhoz, lehetőséget ad az agresszornak”.