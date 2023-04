Külföld :: 2023. április 28. 11:42 ::

Meghosszabbították az ideiglenes fegyverszünetet Szudánban, de máris egy evakuálást végző török gépet ért támadást jelentettek

A szemben álló felek hetvenkét órával, vasárnap éjfélig meghosszabbították a tűzszünetet Szudánban - közölték az amerikai és szaúd-arábiai közvetítők csütörtök éjjel.

Az Afrikai Unió, az ENSZ, az Afrikai Kormányközi Fejlesztési Hatóság (IGAD) nevű regionális tömörülés, valamint az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, az Egyesült Arab Emírség és Szaúd-Arábia üdvözölte a bejelentést, és méltatták, hogy a felek készek a párbeszédre az ellenségeskedés tartósabb felfüggesztése érdekében.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter közleményében azt írta: "Nemzetközi és regionális partnereinkkel együtt felszólítjuk a feleket, hogy kötelezzék el magukat a harcok befejezése és a humanitárius segítségnyújtás akadálytalan biztosítása mellett."

Az eredetileg három napra meghirdetett tűzszünet meghosszabbítását afrikai országok kezdeményezték. A kormányerők szinte azonnal egyetértésüket jelezték, a konfliktus másik fő résztvevője, a félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) csak röviddel az eredeti határidő lejárta előtt egyeztek bele.

A háromnapos fegyvernyugvást nem teljesen tartották be, az elmúlt napokban is számos fegyveres incidensről számoltak be a térségből. A szemben álló csapatok egymást vádolták a tűzszünet megsértésével. Nyugat-Dárfúrban most lángolt fel az erőszak az afrikai eredetű maszalitok és a helyi arab csoportok között.

A 46 millió lakosú Szudánban április 15. óta zajlanak összecsapások a 2021-es katonai hatalomátvételt irányító Abdel Fattáh al-Burháni tábornok vezette hadsereg, valamint ellenlábasa és egykori helyettese, a Hemedti néven ismert Mohamed Hamdan Dagalo tábornok ellenőrzése alatt álló Gyorsreagálású Támogató Erők között.

Az eddig megerősített adatok szerint az április 15-e óta tartó harcoknak legkevesebb 512 halottjuk és mintegy 4200 sebesültjük van Szudánban. Tízezrek menekültek és menekülnek szárazföldön, levegőben és hajókon a szomszédos országokba.

James Cleverly brit külügyminiszter a Twitteren azt írta: "Az Egyesült Királyság elvárja, hogy a tábornokok a legmesszemenőbbekig betartsák" a fegyvernyugvást.

Nagy-Britannia még nem fejezte be az evakuálást. A londoni kormány felszólította a Szudánból távozni akaró brit állampolgárokat, hogy biztonságuk érdekében menjenek minél gyorsabban a repülőtérre.

Talán mégsem elég nyugodtak a fegyverek

A szudáni hadsereg szerint a velük szemben álló, félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) lövéseket adtak le egy kimenekítést végző török repülőgépre pénteken.

A hadsereg közleménye szerint az RSF katonái landolás közben lőttek rá a török gépre a Kartúm közelében fekvő Vadi Szeidna-i reptéren.

A támadásban a személyzet egyik tagja megsebesült, és találat érte az üzemanyagtartályt is. A gép végül biztonságban le tudott szállni, és a szudáni hadsereg megkezdte a javítását.

