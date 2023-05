Külföld, Videók :: 2023. május 4. 11:36 ::

Impersonator Lives Matter: megunta egy fehér tengerészgyalogos "Michael Jackson" ordítozását a metrón

Fojtogatás következtében meghalt egy férfi, akivel dulakodni kezdtek utastársai, miután agresszív módon hangoskodott a New York-i metró egyik szerelvényén - közölte szerdán a rendőrség.



A Michael Jackson-imitátorként ismert harmincéves, fekete bőrű Jordan Neely az Associated Press amerikai hírügynökség beszámolója szerint feltűnő jelensége volt New York Manhattan városrészének, mivel rendszeresen szórakoztatta a tömegközlekedési járatok utazóközönségét, és a Times Square közlekedési csomópontjában is gyakran táncolt.

A férfi a szemtanúk, valamint az esetről készült videofelvételek tanúsága szerint az utasokkal kiabálva fel-alá járkált a manhattani metrójárat egyik szerelvényén hétfő délután, amikor három utastársa lefogta, köztük egy veterán tengerészgyalogos, aki fojtófogásként egyik karját szorosan a férfi nyaka köré szorította.



A dulakodásról közzétett egyik videón látszik, hogy a Neely alatt fekvő veterán katona percekig tartja szorításban a fogásból sikertelenül kiszabadulni igyekvő férfit, miközben egy másik utas a karjait, egy harmadik pedig a vállát préseli. A fojtófogásban eszméletét vesztő Neelyt nem sokkal később a kórházban holttá nyilvánították. A halottkém jelentése szerint Neely a fojtogatás következtében vesztette életét.

Az egykori tengerészgyalogost - egy 24 éves fehér férfit, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra - őrizetbe vették, majd elengedték, mivel - egyelőre - nem indítottak ellene eljárást. A manhattani kerületi ügyészség ugyanakkor bejelentette, hogy átfogó vizsgálatot rendelt el az ügyben.

A szemtanúk beszámolóiból, illetve az azokat megerősítő rendőri jelentésből nem derül ki, hogy pontosan mi váltotta ki a dulakodást Neely és az utasok között. Juan Alberto Vazquez, az esetet rögzítő szabadúszó újságíró a The New York Post című lapnak azt mondta, hogy a férfi "agresszív módon" kiabált az utasokkal, miközben éhségre és szomjúságra panaszkodott, de nem támadt rá senkire.

Az esetről nyilvánosságra került videó heves reakciókat váltott ki New Yorkban. Egyesek szerint Neely mentálisan beteg emberrel szemben alkalmaztak erőszakot, mások védelmükbe vették a túlkapással vádolt tengerészgyalogost. Tüntetők egy csoportja szerdán a férfi letartóztatását követelte azon a metróállomáson, ahonnan Neelyt kórházba vitték, írja az MTI.

