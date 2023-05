Külföld :: 2023. május 4. 19:37 ::

"Elfogadhatatlan sértés" miatt mondta le párizsi útját az olasz külügyminiszter

Antonio Tajani olasz külügyminiszter az utolsó pillanatban lemondta a Párizsba csütörtökre tervezett hivatalos látogatását, mivel "elfogadhatatlan sértésként" értékelte a párizsi belügyminiszter, Gerald Darmanin kijelentéseit azzal kapcsolatban, hogy Róma képtelen kezelni a migrációt

Antonio Tajani a Twitter-fiókján jelentette be, hogy nem megy el a francia külügyminiszterrel tervezett találkozóra. "Elfogadhatatlanok a Darmanin miniszter által a kormányhoz és Olaszországhoz intézett sértések. Nem ez az a szellem, amelynek jegyében a közös európai kihívásokkal kellene szembesülni" - jegyezte be az olasz diplomácia vezetője, aki egyben a Giorgia Meloni vezette római kormány miniszterelnök-helyettese is.

Darmanin az RMC rádióban csütörtökön elhangzott interjúban bírálta az olasz kormányt.

Nem ez az első alkalom, hogy feszültség robban ki Róma és Párizs között: tavaly novemberben a francia kormány több tagja embertelennek nevezte a Meloni-kormány migrációs politikáját, miután a francia - nem kormányzati - SOS Méditerranée szervezet hajója, az Ocean Viking, 234 emberrel a fedélzetén, olaszországi partokon nem kapott kikötés engedélyt, és végül Toulon kikötőjéig kellett hajóznia.

Korábban, 2019 februárjában, Párizs visszahívta római nagykövetét, miután az Öt Csillag Mozgalom vezette olasz kormány több kérdésben kritizálta Franciaországot, egyebek között gyarmatosító hatalomnak nevezve. Az Öt Csillag Mozgalom akkori vezető politikusa, Luigi Di Maio a sárgamellényesek mozgalmának tagjaival is találkozott Párizsban.

(MTI)