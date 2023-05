Külföld, LMBTQP+ :: 2023. május 9. 08:08 ::

Bulit rendeztek Hitler Adolf emlékére egy amerikai egyetemen - a zsidók és "LGBTQIA+"-lények nem örültek neki

Az Algemeiner arról ír, hogy áprilisban antiszemita incidensek történtek a University of California, Santa Cruz területén, vagy annak közelében.



Szijjártóék igazán kiadhatnának egy közleményt, melyben mélységes aggodalmuknak adnak hangot az amerikai zsidó- és homárellenes incidensek miatt, amolyan Pressman módra... (fotó: Jay Miller/Wikimedia Commons)

A csúcs az volt, amikor a diákok Adolf Hitler születésnapjára partit rendeztek. Hozzátették: olyan is volt, hogy antiszemita és "homofób" röplapokat tettek parkoló személygépkocsik szélvédőjére.

Az egyetem kancellár-helyettese kijelentette:

Elítélünk minden antiszemita megnyilvánulást. Zsidó és LGBTQIA+ közösségünk tagjai a egyetemi családunk részét képezik, ez ellenáll minden gyűlölet-cselekménynek. A fehér felsőbbrendűségnek nincs helye az egyetemünkön.

A lap hozzátette: az Anti-Defamation League jelentése azt mutatja, hogy az 36 százalékkal nőtt az antiszemita incidensek száma 2022-ben az előző évhez képest Amerikában. Ezekből 494 a középiskolai vagy elemi iskolai campusokon történt, 219 pedig a kollégiumokban és az egyetemeken.

Áprilisban horogkeresztet rajzoltak a The Green of Dartmouth College-ben az utcára, márciusban pedig egy zsidó diák ajtajára Hitler képét és horogkeresztet festettek a Stanford koleszában, de például egy férfi WC-ben is találtak horogkeresztet.

