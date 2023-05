Külföld :: 2023. május 12. 10:34 ::

Nem engedik propagandabeszédet tartani az ukrajnai zsidó zenebohócot az Eurovíziós Dalfesztiválon

A versenyt szervező szövetség kijelentette: „a dalfesztivál egyik sarokköve az esemény politikamentes jellege”.

Volodimir Zelenszkijt megakadályozták abban, hogy megszólaljon az Eurovízió döntőjében – írja a SkyNews . A versenyt rendező Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége közölte, hogy nem tudnak eleget tenni az ukrán elnök azon kérésének, hogy beszédet mondhasson a zenei eseményen,

mert az „szabályellenes” lenne

Pedig Zelenszkij abszolút Euróvízió-kompatibilis, nem is értjük, hogy miért nem indult versenyzőként...

„Az Eurovíziós Dalfesztivál egy nemzetközi szórakoztató műsor, amelyet szigorú szabályok és elvek szabályoznak, amelyeket az indítása óta kialakítottak” – áll a szövetség közleményében.

„Ezek részeként a verseny egyik sarokköve az esemény politikamentes jellege. (...) Ez az elv tiltja, hogy a verseny részeként politikai vagy hasonló kijelentéseket lehessen tenni" – hívták fel a figyelmet.

Az EBU azt is megjegyezte, hogy 11 ukrán művész, köztük a tavalyi győztes Kalush zenekar is fellép, és 37 helyszínt is bemutatnak Ukrajna minden tájáról.

A döntőbe Lengyelország, Ausztrália és Ciprus jutott be. Mint ismert, a versenyt idén Ukrajna nevében a BBC-vel közösen rendezik meg az Egyesült Királyságban – ismertette a lap.

(Mandiner)